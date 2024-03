Rober Pier sobre los pitos de El Molinón al Sporting: "Generan tensión y no ayudan"

El tema de la semana previa al encuentro entre Amorebieta y Sporting este domingo (14:00 horas) en Lezama son los pitos de El Molinón al equipo en el último encuentro frente al Alcorcón.

La afición del Sporting mostró su descontento con el juego del equipo y con algún jugador en particular, como Nacho Méndez o Mario González. Este miércoles, tras la sesión de entrenamiento, Rober Pier compareció ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del equipo a falta de once jornadas para el final de LaLiga Hypermotion y el tema central de la semana: los pitos de El Molinón.





Cómo llevas haber sido suplente. "Con naturalidad. Todo el mundo quiere jugar y yo el que más, pero entraron compañeros que lo hicieron muy bien. Lo importante es que el equipo mantenga el nivel".

Pálpito para el final de liga. "Este año hay muchos equipos en la pelea, no suele haber tantos. Suena todo un poco tópico, pero cada partido de aquí al final es muy importante. Ls equipos más preparados mentalmente, porque talento tenemos todos, serán los que estén arriba".

Final de liga. ¿Finales? "Al haber tantos equipos metidos todos los partidos son importantes. No hay que hablar de finales, pero vamos ahora a casa de un equipo que todos creen que vamos a ganar. Nosotros saldremos a ganar, pero quien sabe si no perdemos este y ganamos al Espanyol en su casa".

Qué se espera del Amorebieta. "Esperamos un equipo ordenado en defensa, que nos dé protagonismo con balón. Tenemos que intentar generar ocasiones porque va a ser un partido rocoso, difícil".

Cómo está el equipo a nivel mental. "Veo al equipo bien, somos un vestuario veterano e inteligente en ese sentido. Tenemos experiencia y el cuerpo técnico también se preocupa mucho del aspecto mental. La comunicación en el vestuario es muy buena y al final los equipos que se dicen las cosas crecen y mejoran".

Pitos de El Molinón. "Me sorprendió, la verdad. Casi todo el partido fuimos por delante en el marcador y me sorprendieron los pitos. Es la exigencia de El Molinón, la gente está acostumbrada y nosotros debemos de ser responsables. Hay momentos que los pitos generan tensión y no ayudan, pero el público es soberano. Me sorprendió mucho".

Dudas con el juego del equipo. "He visto equipos ascender sin jugar bien y todo lo contrario. Lo que hay que hacer es competir bien y nosotros competimos bien. Contra el Alcorcón no sufrimos grandes apuros y eso es competir. Te puede gustar más o menos el estilo del equipo, pero ese partido había que ganarlo y lo ganamos".