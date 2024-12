La revolución en el once, la elección de Braat y la importancia de la reacción: el análisis de Calleja

Valoración del partido

“Lo primero, dar el pésame por el fallecimiento de la niña en las horas previas. Nos enteramos y queremos mandar un mensaje de apoyo. El partido ha sido una locura, me he quedado sin voz. Hubo dos partes muy distintas. En la primera hemos dado muchísimas facilidades y no hemos jugador bien, fue una mala primera parte, pero hemos reaccionado como un equipo grande. Hemos demostrado personalidad, ser un equipo que cree y le hemos dado la vuelta”.

Los cambios influyeron en el partido

“Quizá haya sido lo más destacado de los últimos encuentros. El cambio de mentalidad que ha habido respecto a las dos jornadas que perdimos. Nos damos cuenta que cuando el equipo trabaja desde el principio y desgasta al rival, marca la diferencia. Da igual el que sea titular que el del banquillo”

Once inicial y Braat

“He querido hacer rotaciones, había mucho desgaste en los últimos días. Con tantos minutos que tantos jugadores van acumulando necesitamos gente fresca y entre ellos la portería. Es un jugador más que está entrenando sobresaliente. Ha tenido algún error, como lo tengo yo y como lo tenemos todos, pero aquí ganamos y perdemos todos. Luego ha demostrado mucha personalidad en la segunda parte”.

Sobre Quentin Braat

“No es nada fácil lo que ha hecho. Porque él era consciente de su primer error y de que nos cueste darle la vuelta. Ante las dificultades, el equipo saca lo mejor de sí. Y Braat ha sido el ejemplo. Ha tenido el error y luego ha tenido intervenciones claves”.

¿Qué falló en la primera parte?

“La primera parte ha sido mala porque yo me he equivocado. Con los dos centrocampistas cada vez que jugábamos arriba, estábamos muy alejados, muy partidos y no encontrábamos tampoco el juego combinativo. Ellos han empezado a sentirse a gusto. Y luego la clave han sido también los goles. Te marcan de esa manera y encima no encuentras tu juego, haces una primera parte así”.

Sobre Portillo

“Muy buen partido jugó. Cuando le llega el balón a él el tiempo se para y eso es clave. Sabe dar pausa, tiene una toma de decisiones buenísima, mucha experiencia y calidad. Es un jugador fundamental”.

¿Qué pide a los Reyes?

“Ya llegarán los Reyes. Quiero acabar la primera vuelta y tenemos ganas de acabarla ganando. Ofrecerle la última victoria del año a la afición”.