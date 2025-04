La respuesta de David Guerra a las críticas por el discurso del Grupo Orlegi: "Escuchamos a la afición y merecemos las críticas"

El Sporting de Gijón se encuentra en un momento muy delicado, peleando por la permanencia en Segunda División. También el Grupo Orlegi, la propiedad del club, vive su momento más tenso en Gijón.

La afición explotó en la última derrota en El Molinón frente al CD Tenerife y las miradas de muchos aficionados ya se dirigieron al palco. David Guerra, presidente del Sporting, analizó la situación en la presentación de Asier Garitano. "Merecemos las críticas. Merecemos la crítica constructiva de la afición. Escuchamos a los aficionados a través de todos los canales e intentamos cambiar, siempre. No les podemos pedir nada. No es que mis palabras hablen o no, es que cuando firmas un contrato es algo real más allá de las palabras", dijo sobre la contratación de Garitano.

También explicó por qué tardó tanto el Grupo Orlegi en destituir a Rubén Albés en vista de los resultados, con solo una victoria en diecisiete partidos. "Siempre hemos mostrado confianza en los entrenadores desde que llegamos aquí. Veíamos en el día a día en el trabajo del cuerpo técnico y en los jugadores que había fuerza para seguir adelante. Buscamos una reacción, pero al no haber reacción ni cambio hay que tomar decisiones".