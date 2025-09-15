COPE
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

OPINIÓN COPE ASTURIAS

"El rendimiento del Oviedo está por debajo ahora mismo de sus principales competidores por la permanencia"

El diagnóstico de Héctor Nespral y Jorge Regadera sobre la derrota del Real Oviedo en Getafe y el inicio de liga del conjunto de Veljko Paunovic. 

Los jugadores del Real Oviedo antes de medirse al Getafe
COPE Asturias

'Tiempo de Opinión oviedista', en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

El Coliseum de Getafe fue el escenario del regreso del Real Oviedo a la competición en LaLiga EA Sporting tras el parón de selecciones. Los azules cayeron derrotados ante el equipo madrileño (2-0) con malas sensaciones en el juego. 

'tiempo de opinión', en deportes cope asturias

En el capítulo de este lunes en Deportes COPE Asturias debatimos sobre la derrota del Real Oviedo en Getafe. La responsabilidad de Paunovic, el nivel de la plantilla y el margen de mejora del equipo de la capital del Principado en este inicio de competición. 

No te pierdas un nuevo capítulo del 'Tiempo de Opinión' en Deportes COPE Asturias con Héctor Nespral (ex futbolista del Real Oviedo) y Jorge Regadera (Positio Marketing Online). 

Tracking