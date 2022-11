La receta del Lealtad para buscar la machada: "No cometer errores e intentar alargar el partido"

El Lealtad sabe desde hace días que no podrá jugar en Les Caleyes, pero no le sienta mal Ganzábal. Jugará contra un equipo del fútbol profesional, como es el Tenerife, al que no le están saliendo muy bien las cosas en su competición, por lo que la ilusión de poder pasar de ronda está intacta para los de Villaviciosa. Javi Porrón tiene experiencia en esta competición. Atiende la llamada de Deportes COPE Asturias.

Reconoce que es una pena para los jugadores asturianos no poder jugar en su campo habitual: "Es el mayor hándicap. Es una fiesta y un premio para el pueblo en un fin de semana que solo se juega la Copa. Hubiera sido muy bonito. Independientemente de eso intentaremos competir en Ganzábal. No supondrá ningún impedimento porque estamos acostumbrados a jugar en sintético".

Pese a la diferencia de categorías, el Lealtad intentará utilizar sus armas para pasar la eliminatoria: "Pensando en la diferencia que hay entre clubes, intentaremos no cometer errores, no encajar en los primeros minutos e intentar alargar el partido. Que se encuentren lo más incómodos posible y que sea un marcador corto. Que tengan un mal día porque si tienen un día bueno será realmente complicado".

En la mente de los locales estará ser uno de esos equipos que da sorpresas en las primeras rondas: "De todos los equipos de Primera y Segunda, alguno caerá siempre en las primeras rondas. Esperemos poder tener suerte y ser nosotros los que eliminemos a un equipo de fútbol profesional".

La Copa se recibe con los brazos abiertos: "Genera ilusión y me gusta el formato porque es de fin de semana. No es como jugar entre semana. Se paran las competiciones, el foco se pone en la Copa y eso permite que ayude a equipos de otras categorías. A algunos nos arregla la temporada. Colabora un poco con el fútbol más modesto".