El Real Oviedo solicita aplazar el partido ante el Levante y se encuentra con el 'no' de LaLiga

El aplazamiento del encuentro entre Valencia Club de Fútbol y Real Oviedo, que finalmente se jugará este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en Mestalla, tiene daños colaterales para el conjunto asturiano. El equipo de Veljko Paunovic tendrá tres días menos de descanso que el Levante UD en la próxima jornada, el sábado (14:00 horas) en el Carlos Tartiere.

el 'no' de laliga a aplazar el Oviedo - levante y las razones

Tras conocer (y aceptar), a lo largo de la mañana de este lunes, que el partido ante el Valencia CF se aplazaría por el temporal, el Real Oviedo intentó, sin éxito, retrasar al domingo el choque ante el Levante para tener un día más de descanso.

La petición del Real Oviedo se encontró con la negativa de LaLiga. La patronal, además de escudarse en que no existe ningún motivo para retrasar el partido según el reglamento, argumenta que todas las franjas horarias deben estar ocupadas por los acuerdos televisivos.

LaLiga Levante - Oviedo

En el caso de retrasar el Oviedo - Levante al domingo, otro partido de la jornada debería cambiar a la franja horaria del sábado a las 14:00 horas, algo que no contempla la patronal presidida por Javier Tebas.

En las oficinas del Carlos Tartiere asumen con resignación la negativa de LaLiga a cambiar la fecha y la hora del encuentro ante el Levante, por lo que deberán afrontar el partido con tres días menos de descanso que un Levante que jugó el pasado sábado 27 de septiembre el el Coliseum ante el Getafe.