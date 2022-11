Raúl Cámara en #DCA: "Álvaro Cervera fue de los entrenadores que más me marcó"

Gran momento en el Córdoba CF.

“Disfrutando de la buena situación que estamos pasando en Córdoba. Hemos empezado bien, sabemos que la 1a RFEF es muy dura y larga, pero de momento más allá de los resultados tenemos buenas sensaciones. El sábado tenemos un partido casi de Primera en el campo del Dépor”.

¿Qué recuerdo tienes de Álvaro Cervera en tu etapa en Tenerife?

“Es uno de los entrenadores que me ha marcado. Me ha enseñado muchísimas cosas. De una forma de ver el fútbol. El recuerdo que tienen es que llegó sin tener un CV muy grande a un sitio como Tenerife de pasar miles de entrenadores y fue capaz de hacer un bloque y cuando menos dinero tenía el club ascender de 2a B y devolver al equipo al fútbol profesional. Llegué del Xerez y nos quedó muy poco para poder pelear por subir a 1a. Es muy querido y a veces criticado, pero ahí está su bagaje”.

Terminó peor allí de lo que dijeron sus méritos.

“Tenerife es un sitio complicado y especial. Todo se magnifica demasiado. Oviedo y Gijón pasa parecido. Cervera es un tío muy profesional al que quizá no le guste estar en la palestra. Se generó un clima de que no acompañaban los resultados y si no ganas… Se le empezó a criticar injustamente y demasiado. Su salida creo que no fue merecida a nivel mediático, de prensa”.

¿Cómo estás viendo el cambio en el Sporting?

“Me gustaría verlo más arriba pero ha sufrido un cambio cíclico, de propiedad, que ha generado un oxígeno nuevo. Un proyecto en construcción. Para conseguir objetivos y proyectos no valen unos meses. Esperemos que más pronto que tarde ese proyecto que tan buena pinta tiene pueda volver a Primera”.