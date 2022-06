Ramón Tuero: "Me gustaría que los dueños del Sporting fueran sportinguistas"

Hemos hablado con Ramón Tuero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, sobre la reunión del Grupo Orlegi con la alcaldesa, Ana González, y sobre el proceso de venta del Sporting en Deportes COPE Asturias.

La compra, a punto.

"Eso parece, sí. Parece que está a puntito. No he estado en la conversación con Orlegi. Nuestra alcaldesa los ha recibido y todo está muy próximo a cumplirse".

¿No has estado en la reunión? ¿Solo la alcaldesa?

"Obviamente la alcaldesa tiene que estar. Han explicado el proyecto para la ciudad. Es lo que hay. Uno no puede hacer nada, los acontecimientos son los que son. Encantados con el cambio. Ahora a afrontarlo y que vaya bien porque, lo que sea bueno para el Sporting lo será para la ciudad".

¿En qué consisten esos proyectos?

"Hemos quedado con el Grupo Orlegi en que lo cuenten ellos. Harán una nota de prensa y trasladarán a todo el mundo su proyecto".

¿Qué papel juega el Ayuntamiento en los planes de Orlegi?

"El Molinón y Mareo son municipales. El Ayuntamiento es parte interesada siempre por lo que representa el Sporting para la ciudad de Gijón".

¿Qué sensación os da Orlegi como grupo?

"En este país, guste o no, hay una ley del deporte que explican las SAD. Existe un Consejo de Administración y ellos eligen lo que hacer con el club. En este caso, el máximo accionista, Javier Fernández, decide vender y nosotros no somos partícipes. Quien venga, sea quien sea, en este caso Orlegi, nos corresponde estar atentos y darles la bienvenida. Tenemos que explicarles lo que es Gijón, lo que es el Sporting, lo que es Mareo, el sentimiento sportinguista, la afición, que es el patrimonio más grande que tiene el club, que es centenario como su estadio. Eso es lo tienen que entender y es lo que nuestra alcaldesa me imagino que haya dicho. Todo lo que ellos aporten será bueno"

Noto cierta resignación. ¿Es por el capital extranjero?

"No es resignación, pero no voy a esconder que a mí me gustaría gente de aquí, sportinguista. Más que de aquí, sportinguista, que tuvieran un arraigo con el club. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado donde, en este caso, los equipos de fútbol cambian de manos hacia fondos inversores de aquí y de allá. Máxima colaboración e ilusión con quien venga. Con nuestros jugadores, nuestro escudo y nuestro Sporting. Me imagino que estaremos en esa onda todos".

¿Entiendes la decisión de Javier Fernández de vender?

"Respeto la decisión. Faltaría más. Con Javier he hablado estos días. Nos une una afinidad personal con la familia Fernández, sobre todo con el abuelo de Javier por casualidades de la vida, era mi vecino. Le entiendo porque este año fue horrible. El peor en la historia del Sporting. Si los resultados son tan malos como este año, sumado a que son tres décadas de la familia Fernández, con muchas sombras. También luces. En la época de Javier ha habido un antes y un después en muchas cosas, positivo. Mucha gente, aunque no lo diga públicamente, así lo considera. Aunque, obviamente, a nivel deportivo no. Estamos hablando de un equipo de fútbol y si eso no funciona... Lo hemos pasado muy mal este año".

¿Cómo has visto a Javier en esas conversaciones con él?

"Por WhatsApp hemos hablado. Está tocado, cómo no va a estarlo. Si lo sufrimos el resto, cómo no lo va a sufrir él. Además, Javier está tocado de salud y me imagino que su familia también le ha animado a que venda. Son ciclos de la vida y le deseo lo mejor a Javier y a su familia a nivel personal. Si han decidido vender, que parece que sí, le deseo suerte. Desde el Ayuntamiento intentaremos trabajar juntos con el que venga. Es lo que he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo".

¿Orlegi también viene con la intención de recomprar Mareo?

"En 2001 entendimos que había que hacerlo y lo hicimos. Fue una inversión para la ciudad. Costó 9 millones de aquella y ahora estaremos, con el IPC, en torno a los 13 millones. Si alguien lo quiere comprar, tiene que ser el Sporting. Y tiene que ser para uso deportivo como siempre ha sido y siempre será. Al menos, mientras gobernemos nosotros".

¿Y si Orlegi tuviera otra idea con Mareo?

"Hay líneas rojas muy claras. Hay un contrato de cesión de El Molinón por 40 años que se firmó hace 4 y las cláusulas ahí están. No habrá 'naming', es municipal y siempre lo será. Es inamovible. Mareo es la escuela del Sporting. Si ellos quieren recomprarlo, habrá que pagar lo que corresponde. Si Orlegi se hace con el Sporting también tendrán Mareo 2 con La Marruca. Las cosas hay que afrontarlas como vienen".

La estatua de Quini, ¿cuándo la vais a inaugurar?

"Llevamos meses trabajando en ello. Javier Fernández también lo apoyó, como las puertas y el paseo de la fama. El objetivo es que se pueda inaugurar en septiembre, en el día de su cumpleaños. Con un nuevo presidente, seguramente".