El Sporting llega a la última jornada con opciones de Play Off. Los rojiblancos necesitan ganar y luego esperar tropiezos o de Racing o de Real Oviedo. Pero al Sporting no le vale ni el empate ni la derrota. Por eso Miguel Ángel Ramírez insiste en hacer los deberes y luego ya mirar lo que han hecho los demás. Pero no durante el partido. El técnico ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al partido del domingo.