Ramírez: "Tenemos mucho margen de crecimiento. Podemos dar mucho más"

Valoración del partido

"A final de temporada no te vas a acordar de cómo. Te vas a acordar de que ganaste en un campo muy complicado. El año pasado aquí merecimos mucho más, hicimos muy buen partido. Hemos sabido sufrir. Sabíamos de la dificultad del partido, pero hemos intentado generar y hemos estado más afortunados que otros días".

Belleza de los goles

"El de Gaspar creo que desvía un defensor. Me alegro también por Campuzano y por Hassan. Que podamos repartirnos los goles siempre es importante".

El Albacete salió fuerte y el equipo supo aguantar, ¿contaba con ese plan de partido?

"Ellos son muy agresivos, con continuidad en su estadio, llegan con mucha gente al área... Hemos sabido dominar y tener posesiones largas. En la segunda parte hemos metido algunos ajustes. Y con el 0-2 lo normal es que ellos ya acumulen mucha gente arriba".

Viaje de la afición

"Lo de la Mareona es una cosa de locos. Allá donde vamos siempre hay gente. Siempre animan. Es nuestra responsabilidad cuidarlos. Ahora hay que llenar El Molinón la próxima semana".

El equipo sale de octubre en buena posición y con buenas sensaciones, ¿enfocas noviembre como un mes decisivo?

"Es muy pronto para todo. Hoy no iba a ser un punto de inflexión ni en lo positivo ni en lo negativo. Puede pasar cualquier cosa y cada año lo vemos. Ser sólidos y estar arriba refuerza el trabajo de todos y alegra a la gente. Sabiendo que hay que vivir el presente. Hay que disfrutar el momento ahora que el equipo está bien. Otra cosa es nosotros en nuestro trabajo diario. Pero la gente que disfrute del momento que estamos viviendo".

¿Le refuerzan los resultados?

"Los resultados no me cambian el objetivo. Teníamos muy claro que era lo que teníamos y lo que necesitábamos para competir mejor. Hemos dado los pasos todos para poder estar más cerca cada fin de semana de competir bien. Seguimos estando lejos de lo que podemos llegar a ser. Tenemos mucho margen de crecimiento. Podemos dar mucho más".

Sobre Campuzano

"Los que vivimos en este mundo sabemos lo complicado que es. A mí me pueden echar, al jugador lo pueden no renovar... Son situaciones con las que sabemos convivir. Y Campuzano ha sido profesional. Se queda y todos nos comprometemos a ayudarle a conseguir su mejor versión. Y está poniendo todo de su parte. Este Campuzano puede tener éxito en el Sporting. Y haga replantearse cosas al club. Si Campuzano está cada día a un nivel muy alto, hablaremos de otra cosa al final de temporada".

¿Con qué mentalidad se va a la Copa?

"Yo no estoy para tirar nada. La basura en casa. Todo lo que compito, desde niño, no tiras nada. Vas a ganar cada partido. Y no vamos a tirar nada. Yo no me planto en un campo de fútbol a tirar el partido. En un calendario estrecho tendremos que repartir minutos y tendrán que ayudar todos".