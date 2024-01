El Sporting afronta otro partido importante ante un rival directo. Si los rojiblancos vencen al Racing de Ferrol, podrán distanciarse de un rival directo como son los gallegos en la pelea por la zona alta. Miguel Ángel Ramírez ha pasado por sala de prensa en la previa del partido del domingo.

Sobre Axel Bamba

"Con este gesto el club cumple su compromiso. Hablamos con él y a partir de ahora será decisión suya si quiere continuar aquí y luchar por tener minutos o si es oportuno para él irse a otra opción con más minutos. Queremos que siga y estamos contentos con su evolución. Está preparado para competir sabiendo que lleva mucho tiempo parado. Pero a partir de ahora será la decisión de él quedarse o ir a por otra opción".

Como entrenador, sabiendo la inactividad, ¿Cree que lo más conveniente es que salga cedido o tiene opciones de continuidad?

"Es el ejemplo de Diego. Desde el día uno ha estado en perfectas condiciones y le ha costado muchísimo entrar y tener minutos. La competencia es alta y el nivel de los defensores está siendo muy alto, por lo que le va a resultar complicado. Tiene que ser una decisión personal. Si se ve con posibilidades de competir el puesto o irse a un sitio con menos competencia. Yo encantado de que se quede, pero no lo puedo asegurar yo ni ningún club que juegue o no juegue".

Suena contradictorio inscribir al futbolista en la Liga y los momentos emotivos de esta mañana y que no tenga asegurada la continuidad, ¿no?

"Por parte del club está asegurada su continuidad. Hemos decidido seguir con el compromiso y queremos que siga. Pero si él considera otra cosa va a ser decisión de él marcharse para poder tener minutos si se los pueden asegurar. Con este gesto ya le decimos que es un jugador más".

¿La situación de Diego Sánchez está condicionada a la de Bamba?

"No entra en conflicto la decisión de Bamba con ningún otro jugador de la plantilla".

¿Cómo planteas el partido contra un rival directo contra el Racing de Ferrol? ¿Son más de tres puntos?

"Sabemos de la importancia para distanciarnos de un rival directo. Y sobre todo del hecho de sumar para poder seguir en esa posición. Es lo más importante. Seguir sumando para seguir en la lucha y llegar a mayo con posibilidades de poder optar al ascenso".

¿Qué Racing de Ferrol te esperas? ¿Te está sorprendiendo?

"No me sorprende. Y menos tras haber competido contra ellos al principio de la competición. Fue un partido con un ritmo muy alto. Vienen juntos desde hace tiempo y eso se premia. LA continuidad de los bloques y las plantillas es muy importante. Ya habían demostrado que tenían jugadores preparados para Segunda y para Primera. Tanto tiempo juntos les permite rendir así de bien. Tiene buena plantilla y no me sorprende para nada. Tiene alguna baja, pero tiene amplitud de plantilla para competir bien. Cambian poco en función del rival. Son intensos, agresivos, con buen juego interior, un punta con muy buen juego de espaldas que descarga bien y defensivamente son agresivos y aprietan. Es un equipo que me gusta mucho".

¿Está Mario González para ser titular?

"Le he visto muy bien. La posibilidad de tener una semana larga de entrenamiento le ayuda mucho. Está muchísimo mejor, con más ritmo, mucho más adaptado al juego y al ritmo de entrenamiento. Está preparado para tener minutos".

Queda poco para el cierre de mercado, ¿Esperas un cierre de mercado tranquilo? ¿Firmas acabar el mercado cómo estás?

"Estoy tranquilo. Estoy trabajando con la plantilla pensando que no va a haber cambios. Porque así lo ha transmitido el club. Para nosotros no va a haber más movimientos, salvo que haya alguna sorpresa que no esperamos".

¿Cómo ves la situación de Varane?

"Tuve una conversación con él. Tengo ejemplos de jugadores que debutaron conmigo y sabía si estaban o no preparados. Y se lo dije. Creo que no está preparado todavía. Y que está dentro de su proceso de formación. Ha tenido un viaje demasiado fugaz. Viene a un Tercera siendo valiente. Entra en el primer equipo y tiene minutos por circunstancias. Compite bien, nos sostiene, pero el nivel ha subido. Y ahora la competencia es alta. Y a lo que está jugando el equipo le está costando más que el año pasado. Y las veces que está entrando lo está haciendo bien. Necesita paciencia y trabajo. Y sumar minutos. Lo que él decida y haga caso o no es decisión de él. Es jugador del Sporting, está tranquilo y quiere seguir aquí. Lo que pase luego es decisión de club y de Varane".

¿En qué se nota una victoria tan importante como la de Tenerife?

"En que obtenemos la recompensa de manera tangible. Cuando crees que lo hiciste y no tuviste recompensa te quedas frustrado o con sensación agridulce. Ahora creo que hicimos cosas bien y tenemos ese premio que da más energía".

El titular de la última rueda de prensa fue el cambio de discurso de que no firmabas el Play Off. ¿Qué has recibido después de ese cambio de mensaje?

"No creo que haya sido un cambio de discurso. No deja de ser darle importancia al partido y al trabajo entre semana. Ser los mejores de lunes a viernes. Si me preguntan por firmar el Play Off y yo me cierro opciones firmándolo y no teniendo opción de ascender directo, me parece que es cerrarme puertas. ¿Por qué tengo que cerrar puertas a la ambición? La competición nos pondrá donde nos merecemos después de 42 jornadas. La realidad es que estamos en ascenso directo y en lo que llevamos recorrido, este equipo merece el ascenso directo. Pero hasta el día de hoy no cuenta. De ahí la importancia de seguir siendo los mejores cada día para competir bien el fin de semana. Y cuando llegue junio, ver que merecemos. Pero no quiero cortarle la ambición a nadie".