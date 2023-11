Ramírez y la oportunidad de la Copa: "No encuentro a nadie que no esté llamando a la puerta"

El Real Sporting de Gijón busca continuar su gran momento en la Copa del Rey. Los rojiblancos se miden este miércoles (17:30 horas) al Club Deportivo Guijuelo en el Municipal chacinero, en la eliminatoria de Primera Ronda, lo que supondrá el debut del Sporting esta temporada en el 'Torneo del KO'.

Convocatoria y rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez.

Tras el último entrenamiento antes del partido este martes en la Escuela de Fútbol de Mareo se dio a conocer que Gio Zarfino tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de sus problemas en el tendón rotuliano de la rodilla, que le mantiene de bajo desde el mes de febrero.

Ramírez dio a conocer la convocatoria para el encuentro de Copa del Rey. Álex Lozano, Marcos Fernández, Yann Kembo y Pablo Díez, del filial, son las principales novedades en la citación. Ramírez compareció ante los medios de comunicación en el 'Espacio Leli Rubiera' de Mareo.





Convocatoria. "Los que se quedan fuera es porque no han terminado de recuperar para afrontar con solvencia el partido. Volvemos a jugar el sábado, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos muchas ganas de esta competición, sabemos que a la gente le gusta mucho la posibilidad de jugar entre categorías del fútbol. Es la oportunidad de que otra gente tenga minutos, lo afrontamos con mucha ilusión".

Gio Zarfino pasará por el quirófano. "No remitían las molestias. No había manera de que entrenara libre de molestias. Junto con el cuerpo médico han decidido intervenir para entrenar sin ninguna".

Álex Lozano. "Lozano está en esa etapa sensible. Hay que acompañar al jugador porque se pueden generar unas expectativas que luego generan frustración cuando no se cumplen. Estar tocando el primer equipo es una ilusión y, si luego no tienen continuidad, lo ven como un fracaso. No es así. Ya estuvo con nosotros en pretemporada, lo hizo muy bien y trabajó muy bien. Ha vuelto al filial y está centrado, compitiendo muy bien. Le vuelve a llegar la oportunidad del primer equipo. Todo llega, si tiene que llegar. A algunos no les llega".

Canteranos que pueden jugar y preparación de partido. "No llevo a nadie de viaje. Si van convocados es porque pueden jugar. La preparación del partido es como cualquier otro, no hay diferencias. Al Guijuelo le hemos visto en vídeo y en directo. No hay ninguna diferencia con el resto de partidos que hayamos preparado".

Marcos Fernández. "Seguramente nos conozcamos más. Sé lo que Marcos nos puede dar y lo que no. Está teniendo una buena competencia en el filial. Por las características que estamos buscando en el equipo se adapta a eso, no es que otros no lo estén haciendo bien. Es muy generoso en el esfuerzo, buen juego aére, buena llegada al área, buenos duelos y convive con el gol, tiene hambre de gol. Eso es señal de que puede hacerlo. Además, es un chico fabuloso, muy centr

Motivar al equipo para la Copa. "Al jugador le gusta jugar, le gusta competir. Prefieren jugar un partido que entrenar. En Brasil jugábamos cada dos días y al brasileño no le gusta entrenar, le gusta jugar. No hay nadie que prefiera entrenar que jugar. En ese sentido no hay que motivar a nadie a jugar un partido. Ya lleva una motivación propia".

Jordan Carrillo. "Jordan sabíamos que le podía venir bien ir con la Selección. Aquí tiene mucha competencia. Aquí tiene que ganarse el puesto. Tiene condiciones de sobra para ganarse el puesto, pero está muy caro entrar en el once".

Guijuelo. "Contra el Marino fue más directo. En su campo tratan de proponer más. Tiene centrales que sacan bien el balón y delanteros fuertes que ganan duelos. Proponen más en su campo de lo que vimos en Luanco. Siempre buscan un perfil de entrenador que juegue, que proponga. Ellos intentan jugar a los que le gustan".

Pedro Díaz se alegra por Ramírez. "Debe ser porque se quiere mucho. Tenemos una relación profesional muy buena y ahora la tenemos personal. Sabe lo que lo respetamos, lo valoramos. Tiene una conexión muy especial con el cuerpo técnico. También espero lo mejor para él, que sean capaces de remontar. Seguro que le viene muy bien esta experiencia fuera".

¿Jugar miércoles afecta al partido contra el Villarreal? "En la preparación intentamos ver como distribuir la carga entre un partido y otro. Por eso hay gente que se queda fuera y queremos ver como llegan al sábado. Condiciona la toma de decisiones del partido de Copa. ¿Preferiría jugar el martes? Sí, pero no está en mi mano, no hago los calendarios".

Buena oportunidad para los que no cuentan tanto. "No encuentro a nadie que no esté llamando a la puerta en el día a día. Varane tuvo su momento de desierto, pero aprieta en el día a día. En los partidos ya está dando un nivel superior. El secreto de lo bien que lo están haciendo los que están jugando es lo que 'aprietan' los que no están jugando tanto".

Cambio de portero en la Copa. "En la convocatoriava la respuesta. Christian Joel va convocado. Flo no va porque es sub-25 y la RFEF no te permite llevarlo al no ser competición profesional. Tiene que venir Pablo, que es jugador sub-23".