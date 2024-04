Ramírez: "No merecemos la derrota. El empate hubiera sido lo más justo"

Análisis del partido y planteamiento

"Hace unas cuantas semanas decíamos que nos tenían cogida la medida fuera de casa, que encajábamos... El planteamiento iba por ahí. Ser menos predecibles y encajar menos goles para competir mejor fuera de casa. Es cierto que los goles llegan en una acción puntual en el primer gol, con hundimiento y no ganamos la segunda pelota. El Elche no nos estaba llegando. Con el primer gol quisimos ir más arriba y nos hicimos más largos y el segundo gol es una desgracia. Un error en una entrega y se aprovechan. Tuvimos dos muy claras que no aprovechamos, te pones 2-0 en contra y toca tocar algo e ir a otra cosa. Ellos son lo que son en la segunda porque van ganando. Supimos manejarlo y les dominamos. Tuvimos opciones para empatar. Me voy al descanso pensando que el 2-0 era demasiado castigo".

Cuando el rival se pone por delante, parece que al equipo le cuesta reaccionar, ¿es por el sistema?

"En Burgos fue distinto, estábamos con un punta solo. Cuando te ves por detrás tienes ansias de ir a recuperar y eso te va haciendo largo. Se fueron aprovechando de eso. No es que concedieramos mucho en la primera parte pero sí nos costaba tener volumen ofensivo que sí tuvimos en la segunda parte. Era más porque el Elche nos cedió la iniciativa que por el sistema".

¿Es una derrota muy dura?

"Era duro el descanso. No estaba el partido para 2-0. El problema es que ante rivales con tanta jerarquía dos o tres que hagan mal no las perdonan. Y nosotros no fuimos capaces de hacerlas. Este tipo de rivales castiga. Es una derrota que no merecemos. El empate es lo más justo".

¿Por qué Rober Pier y no Roque Mesa?

"Por el perfil del jugador. Que nos diera equilibrio defensivo, porque fuera de casa necesitábamos ganar en eso".

¿Qué supone la derrota en el plano anímico? ¿Pesa una nueva derrota fuera de casa?

"No pesa. Estamos teniendo muy claro que queda, que está muy igualadao, que fuimos capaces de reponernos con un 2-0 y de merecer empatar. Nos vamos con la sensación de que el resultado no refleja lo que se vio en el campo y que tenemos que prestar más atención a pequeños detalles".

¿El equipo se ve tocado para las últimas semanas?

"No. No siento que nos vaya a afectar anímicamente. Teníamos un rival que juega muy bien y con jugadores de Primera. Más allá de errores puntuales, hemos dado una muy buena imagen y hemos competido muy bien. Merecíamos más".

La parte negativa vuelven a ser las bajas por amarillas...

"No gano nada con preocuparme. Somos una plantilla amplia con capacidad para competir bien con la gente que vaya a entrar. Tendremos argumentos".

¿Qué necesitaba el equipo con Otero que no daba Djuka?

"Profundidad. Nos estaba costando a la hora de recuperar. Presencia en área, juego aéreo para poder poner más centros...".

¿Valoras el goal average ganado al Elche?

"Es importante haber hecho gol".