¿Por qué el Real Oviedo no puede inscribir jugadores?

El fichaje de Rodri Ríos se encuentra en punto muerto. El delantero, que se encuentra en la ciudad, espera que se pueda desbloquear la situación que atraviesa el conjunto carbayón en las próximas horas y así estampar su firma por el equipo azul. El club oviedista vuelve a encontrarse con un frenazo a la hora de inscribir nuevos futbolistas, tal y como sucedió en verano o con las incorporaciones de Luismi y de Lunin.

Los azules no pueden inscribir jugadores al tener un margen muy escaso en el tope salarial. ¿El motivo? LaLiga no ha tenido en cuenta los últimos patrocinios procedentes de México, unas firmas con vinculación al Grupo Carso. Es por ello por lo que estos acuerdos no repercuten en el tope salarial. LaLiga les da un valor cero.

El club carbayón trabaja a contrarreloj para desbloquear esta situación y poder inscribir a los nuevos fichajes. Desde el Real Oviedo existe cierta contrariedad con el organismo presidido por Javier Tebas y no llegan a entender esta situación.

Lo cierto es que LaLiga se ha vuelto más estricta en los últimos meses con los clubes. ¿El objetivo? Evitar situaciones similares a la del Reus en la pasada campaña. Por este motivo, el control económico es exhaustivo y busca que ningún club se exceda. Los dirigentes del conjunto azul tendrán que buscar otras alternativas para que el mercado invernal pueda seguir su curso en el Carlos Tartiere.