COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

OPINIÓN COPE ASTURIAS

La polémica arbitral del Almería - Sporting, en COPE Asturias: "Lo que pasó va a hacer que haya un gran ambiente en El Molinón contra el Albacete"

El análisis de las polémicas expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera, además de la posible roja a Thalys por la entrada a Kevin Vázquez. Con Marcos Martín y Javi Barrio. 

Guille Rosas fue expulsado en Almería
00:00
Descargar
COPE Asturias

'Tiempo de Opinión Sporting', en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 22 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking