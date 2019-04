Peybernes: “Para mí es como una derrota”

"Podemos hacer mucho más, no podemos ganar todo, pero podemos hacer más en la actitud y en la intensidad". Con esa contundencia se expresa Mathieu Peybernes en los micrófonos del Tiempo de Juego Asturias en el Nou Estadi de Tarragona. El zaguero francés del Sporting admitió que "para mí, esto es como una derrota”. Tras el empate sin tantos ante los catalanes, Peybernes quiso buscar las claves para explicar por qué su equipo no había sumado los tres puntos. "Cuando teníamos el balón en la primera parte, no teníamos el mecanismo para marcar. En un partido así, si hubiésemos marcado en los primeros minutos, se hubiera acabado", aseguró.

En la misma línea, aunque quizás sin tanta dureza, incidió su compañero en el eje de la zaga Babin. "Lo veo como Peybernes; nos sabe a derrota por la racha que tenemos y porque queremos ganar siempre, pero es un punto fuera de casa que no es malo si ganamos al Elche. Este es un campo difícil", admitió. Babin reconoce que "nos vamos con sabor agridulce porque no estuvimos bien con balón, si habláramos de un combate de boxeo, el Nàstic nos habría ganado a los puntos pese al empate en el marcador". Además, el de Martinica hizo referencia a los marcadores de otros encuentros y destacó que "igual esta semana los rivales directos suman de tres en tres, pero esto es una carrera de fondo".