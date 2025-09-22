OPINIÓN COPE ASTURIAS
La 'petición' de Heri Frade a Veljko Paunovic, en COPE Asturias: "Hay que llegar vivos a diciembre para que la propiedad eche el resto en invierno"
"Es evidente que en la afición hay dudas con Paunovic. Tiene que darse cuenta de algunas cosas y una de ellas es jugar con tres centrales".
Pablo Acebo
Asturias - Publicado el
1 min lectura
