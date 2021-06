ESCUCHA A PEDRO MARTÍN EN DCA.

Veinte jugadores habituales de la Selección Sub-21 formarán parte este martes del España-Lituania programado para los equipos absolutos. El positivo por COVID de Sergio Busquets impide que los hombres de Luis Enrique puedan disputar el encuentro de Butarque. La duda ha surgido rápidamente: ¿el de este martes se considera un partido internacional en categoría absoluta? Es decir, ¿los futbolistas convocados debutarían con el combinado nacional?

Desde la RFEF se han realizado diferentes consultas a los organismos internacionales para cambiar el carácter competitivo del duelo del martes. Pedro Martín, de 'Tiempo de Juego', aporta su opinión en DCA. "Para mis datos, siempre será un partido de la absoluta. La Federación lo está intentando disfrazar como un partido de la Sub-21, pero esto pasa porque así lo quiere la RFEF, cuando no es así. La Federación podría haber llamado a cualquier tipo de jugador, pero ha decidido escoger a los de la Sub-21, porque vienen de competir y están preparados. Repito: es un partido que lo puede jugar cualquier futbolista de cualquier edad. Fue programado como un encuentro entre selecciones absolutas, que es lo que hará Lituania, y España jugará con los de la Sub-21 porque quiere, no porque sea un partido de esta categoría", argumenta.

"Esta vida que nos está tocando vivir en este año y medio deja cosas como esta, ocurren cosas que no te esperabas nunca que fueran a ocurrir. De repente, mañana hay 20 jugadores que se encuentran con la oportunidad de ser internacionales. ¿Por qué se les va a quitar esta opción? Hace unos años, con Vicente del Bosque de seleccionador, en un partido debutaron un montón de jugadores, siete u ocho, porque se estaba preparando un gran torneo y había muchos disputando aún finales con sus clubes. Llamaron a jugadores para completar la lista, salieron al campo, debutaron y no pasó nada", añade Pedro Martín.

"No sé por qué la Federación tiene tanta reticencias a esto. Es un partido organizado entre selecciones absolutas. No pasa nada. Juegan dos selecciones absolutas y tú has optado por la Sub-21 entre todos los que podías convocar", culmina el periodista de 'Tiempo de Juego' en Deportes COPE Asturias.