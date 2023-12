Pablo Carreño: “No pienso en la retirada, pienso en volver a sentirme tenista”

2023 ha sido el año más difícil de su carrera. Pablo Carreño mira hacia 2024 con la esperanza de poder volver a sentirse tenista, después de que la lesión en el codo le haya impedido jugar en todo el año. Tras pasar por quirófano, espera que todo vaya bien para poder alcanzar el buen nivel. Es el protagonista en Deportes COPE Asturias para cerrar el año desde ADARSA.

¿Cómo estás?

"Está siendo el año más difícil de mi carrera seguro. Hubo otro año que me operé de la espalda, pero no estuve tanto tiempo parado. Este año se me ha hecho muy difícil. Ha habido momentos muy duros. Parecía que el codo mejoraba, pero después volvía a recaer. Después de la operación, borrón y cuenta nueva. Espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Ya estoy en rehabilitación, ojalá que para el año que viene la lesión se olvide y pueda volver a las pistas".

La lesión empieza en noviembre de 2022, ¿no?

"En la Copa Davis de 2022. Gané el Masters 1000 en agosto y empieza en noviembre".

¿Por qué se alarga tanto?

"Es una zona muy delicada. Esta lesión la tienen bastantes compañeros del circuito. Al final es una tendinitis, pero en una zona muy delicada. He intentado varios tratamientos pero no mejoraba lo suficiente para coger la raqueta y jugar al máximo nivel. Decidimos pasar por quirófano como último recurso y esperar que la operación salga bien. Por lo que dicen los médicos ha salido bien, pero hasta que no coja la raqueta...".

Habías probado de todo...

"Hice todos los tratamientos posibles. Mejoraba y había momentos en los que estaba bien e incluso he jugado torneos de categorías inferiores, pero al tercer partido me volvía a molestar".

Hay mucha polémica en el circuito por las bolas, muchos tenistas dicen que han perdido calidad...

"Es la sensación que tenemos. Que después de la pandemia las bolas son diferentes. Ya no solo que cambiemos de bola cada semana. Es que son peores. Eso hace que se hinchen y se gasten más rápido. Y que el codo, el hombro o la muñeca sufran más. Nosotros viajamos con nuestros fisios y son los que nos conocen. Y van viendo que últimamente hay este tipo de lesiones con mayor frecuencia que antes".

¿Y las marcas qué dicen?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Supongo que dirán que es lo mismo. Pero la ATP ya está trabajando en ello. Es algo que perjudica al tenista".

¿La superficie influye?

"Puede influir en la manera de botar, en los desplazamientos... pero al final lo que influye es la pelota. Muchas son más lentas, más grandes...".

¿Cuánto tiempo te dan para volver?

"Es lo primero que preguntas antes de operarte. La operación para hacer vida normal ya la estoy haciendo. Para poder competir tengo que volver a tono todo el brazo, tonificar bien, ganar movilidad y flexibilidad... Calculo que antes de abril no voy a poder competir. Luego hay que ver cómo evoluciona todo. Esto tampoco es exacto. Confío en abril tener una idea más exacta. En febrero espero poder coger la raqueta y jugando al tenis, de momento estoy sin raqueta".

¿Y mentalmente cómo lo llevas?

"Ahora estoy en un momento duro, pero con mucha esperanza. Ya me he operado, me han quitado el problema. Ha habido momentos muy complicados. En los que te ponías una meta, la evolución iba bien, cambiabas una pelota y se iba todo atrás. Ese momento es el más duro. Llevas un mes yendo con precaución, sin poder competir... Y otra vez a empezar de nuevo".

¿Trabajas con psicólogo?

"Sí he trabajado alguna vez con psicólogo, pero sí que es verdad que mi equipo entero está detrás. Y mi familia. Todos aportan su granito de arena. Con la edad que tengo soy capaz de separar vida profesional y personal y eso me ayuda mucho. Cuando era joven no era capaz de separarlo y me afectaba una cosa en la otra".

¿Has llegado a pensar en dejarlo?

"Intentas no hacerlo. Tengo 32 años, mi idea nunca ha sido llegar a los 45, pero tampoco retirarme a los 32. La opción siempre existe, si esto no mejora. Pero siempre pienso que tiene que solucionar. Ahora que ya he pasado por quirófano, si esto sigue sin estar bien... Prefiero no pensarlo".

¿Aquí en Asturias cómo haces?

"Tengo la ayuda de mi hermana, que me está ayudando y me acompaña al gimnasio. Si no voy con mi mujer, con mi otra hermana... Para mí es muy aburrido estar en el gimnasio cada día. Poco a poco voy yendo, luego tratamiento con fisio, por las tardes más ejercicios... Y en el resto del tiempo intento estar con la familia".

¿Ves tenis?

"Ahora va a empezar la temporada. Tengo amigos en el circuito... No he visto partidos en directo, pero he seguido los resultados, partidos... Me ilusiona. Me da un poco de envidia, porque Australia es una de las giras más bonitas que hay".

¿Te motivan los Juegos Olímpicos como objetivo?

"Sí, claro que motiva, vengo de hacer bronce en Tokyo. Y me haría mucha ilusión poder volver a estar en los Juegos".

¿Tokyo fue la experiencia de tu vida?

"De las mejores seguro. No solo el torneo. Estar en la villa, vivir con deportistas, todos compitiendo y viendo cómo la gente lucha por sus sueños y estar prácticamente en familia... Te levantas y ves a Pau Gasol, bajas a comer y ves a Luka Doncic... Esos días fueron increíbles".

¿Qué es lo que más llama la atención?

"Anécdotas tendría muchísimas. Viví la experiencia con muchísima ilusión. No te digo que el tenis pasase a segundo plano, porque era prioritario, pero lo que vives durante la convivencia lo vives con mucho entusiasmo".

¿Qué sueños te quedan por cumplir en el tenis?

"Repetir todo. Poder volver a vivirlo. Mi carrera tenística ha sido muy buena. He disfrutado momentos inolvidables. He ganado torneos muy importantes, semifinales de Grand Slam, Copa David, Juegos Olímpicos... He tenido una carrera bastante completa. Poder repetir algunas cosas. Jugar unos Juegos con público, volver a disfrutar de la Davis como disfrutábamos antes... Pero de momento me centro en recuperar el codo, que me pongo a soñar...".

¿Cuál es tu Grand Slam favorito?

"A nivel de resultados con el US Open, siempre se me ha dado muy bien. Nueve o diez años ha ido muy bien, con dos semifinales. Pero Australia también me gusta mucho. Wimbledon es diferente, tiene muchas tradiciones, es bonito, es en hierba... Pero a mí jugar en hierba no me gusta nada. Y Roland Garros para los españoles siempre ha sido top".

Cuando se retiren Djokovic y Nadal, con Federer ya retirado, ¿Cómo lo va a asimilar el tenis?

"Hay jugadores y siempre los habrá. El tenis es un deporte individual. Está claro que estos tres animales han ganado todo lo que había. Pero ahora hay jugadores como Alcaraz, Sinner...Siempre va a haber buen nivel y sobre todo enfrentamientos que a la gente gusta ver. Lo mismo se pensaría cuando estaba Sampras. Igual no ganan más de 20 Grand Slams, pero disfrutaremos seguro".

¿Qué quieres hacer cuando dejes el tenis?

"No lo tengo muy pensado, me gusta disfrutar el momento. Me gustaría tener una familia, estar en casa tranquilo, al menos durante un tiempo. A mí me gusta mucho competir y es lo que me pierde la competición".

¿Te gustaría vivir en Asturias?

"Asturias y Gijón ha sido muy bonito para mí. Y he tenido una infancia muy bonita. No sé dónde viviré en el futuro. Estoy entre Barcelona, Alicante, Gijón... Igual me voy a Madrid..."

¿Qué le pides a 2024?

"Volver a sentirme tenista. Es lo único que quiero ahora mismo. No digo jugar al máximo nivel o estar entre los 50 mejores. Quiero volver a jugar y que el codo no me moleste y si el codo no me molesta, ya me encargaré de poder regresar al mejor nivel".