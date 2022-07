El Descenso del Sella es una de las mayores fiestas del Principado de Asturias, y un evento con trascendencia nacional e incluso internacional. Este año afronta su octogésimo cuarta edición y tendrá un pregonero de lujo, como Raúl Entrerríos. El ya ex jugador de balonmano se ha pasado por los micrófonos de DCA desde Gijón, donde está llevando a cabo una nueva edición de su Campus.

Hace unos días, Raúl Entrerríos conocía la noticia de que sería el pregonero del Descenso del Sella, algo que reconoce que tiene mucho significado para un asturiano como él: "Es muy especial. Para todo asturiano es algo de lo que sentirse muy orgulloso y un privilegio. Algo que está al alcance de pocos".

Pese a desarrollar prácticamente toda su carrera lejos del Principado, la tierra siempre ha estado presente para Entrerríos: "Llevo tiempo fuera pero siempre he tenido muy claro cual es mi tierra. Viendo el valor de estas fiestas y del Descenso del Sella, sé que es algo muy especial. Lo afronto con mucha humildad. Lo voy a disfrutar al máximo".

Alejado ya del día a día de las pistas después de su retirada, ahora ve el balonmano desde otra perspectiva: "Un año de cambio, como no podía ser de otra forma. Ya tenía unas rutinas muy marcadas y un día a día. Este año he podido comprobar el deporte desde otro lado. Es mucho más intenso a nivel de organización. A todo ello hay que adaptarse. La palabra con la que me puedo quedar de este año es aprendizaje".