'Tiempo de Opinión del Sporting' en COPE Asturias: los motivos del bache, la llegada del parón y los refuerzos para la plantilla

El Sporting no ha sido capaz de salir del bache de resultados en el último partido de 2024. Lejos precisamente de salir de la mala racha, se ha metido todavía más en ella, en un partido en el que fue superior al Málaga, pero en el que no estuvo acertado de cara a puerta. Y lo pagó con una dura derrota que se suma a otros tres resultados negativos, una dinámica que le saca de puestos de Play Off justo antes del parón navideño.

'TIEMPO DE OPINIÓN DEL SPORTING' EN COPE ASTURIAS

En el 'Tiempo de Opinión del Sporting' en Deportes COPE Asturias analizamos la última derrota y el impacto del resultado en la dinámica que ya venía teniendo el equipo. También ponemos el foco en el mercado de fichajes. Con Marcos Martín y Javi Barrio.