La opinión de Mino Serrano en #DCA

Mino Serrano, con 87 partidos con el Sporting y ex jugador del Real Madrid o Sevilla entre otros, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para mostrar su visión sobre el Sporting en este inicio de 2022. La permanencia de Gallego en el banquillo, el perfil del delantero que busca Javi Rico o el rendimiento de los centrales centran la conversación con el gijonés en #DCA.

El estado actual del Sporting

"Yo soy realista. Llevamos unos cuantos años en una transición que no termina de fructificar. Hay mucha igualdad y muchos equipos con el mismo objetivo en Segunda. No hay que ser ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Lo que hay que hacer es no perder nunca la perspectiva".

Este año el Sporting ha igualado su peor racha sin ganar en Segunda. ¿Entiendes que Gallego siga en el banquillo?

"Hay distintas lecturas. No ganar durante tanto tiempo y estar alejado del descenso es que lo has hcho bien al principio. A mí nunca me escucharán decir 'hay que echar a este entrenador'. Hay dinámicas, justas o injustas porque a mí hay cosas que no me gustan demasiado, pero que terminan por echar al lado más debil que es el entrenador. He visto situaciones más complicadas, de estar más cerca del descenso, y ganar dos partidos que te meten arriba. Considero que el Sporting es capaz de conseguir ganar varios partidos seguidos y cambiar la perspectiva. Me parece que esa serenidad que se tuvo, que no sé si se debe a la propia serenidad en sí o a otras circunstancias, pero tampoco me parece mal".

En otras épocas, tanta confianza era impensable

"Por eso te digo, que uno puede aprender. Hay equipos que destituyen a cuatro entrenadores y no han solucionado sus problemas. Es más graboso para la economía y no soluciona tus problemas. Hay equipos con mucha ligereza a la hora de echar entrenadores, ahí vemos al Almería. Eso es igual de anómalo que mantener al entrenador cuando pierde tantos partidos. Yo he pasado por esas situaciones: el equipo cuando ganaba no es que lo hiicera tan bien, pero tampoco lo hace ahora tan mal. El equipo trabajaba pero son situaciones difíciles de corregir y hay que buscar revertirla. Creo que se ha rebajado la mala racha y ahora hay que ver si son capaces de ganar un par de partidos seguidos y revertir la situación".

El delantero, ¿de qué perfil?

"Depende de la perspectiva del club y del entrenador. Encontrar un delantero que sea de garantías ahora, no es fácil. Si el equipo juega son una sola referencia, sabe que la competencia será fuerte. Otra cosa es que el entrenador pueda cambiar el dibujo del equipo y si tienes dos buenos delanteros, ponerlos. Creo que el Sporting ya los tiene porque a mí Campuzano me gusta, aunque no está teniendo suerte. Cambiar el esquema equivaldría a cambiar la posición de Villalba, por ejemplo.Estoy seguro de que todos los entrenadores, si tienen muy buenos jugadores, quieren tenerlos en el campo. Hay que buscar opciones para que jueguen los mejores. Si el delantero que venga, viene para mejorar, seguro que el entrenador encuentra una solución para que juegue".

Centrales que acaban contrato: Valiente, Babin y Borja López

"Los tres han dado buen resultado. No sé lo que busca el club o el entrenador de turno. En la Selección, Luis que es un gran entrenador, busca un perfil determinado y quizá busca jugadores que no jugarían en otros clubs y al revés: jugadores muy buenos en los clubes con Luis no jugarían. Eso depende del perfil que quiera el entrenador".

Alex Serrano

"En Polonia. No están compitiendo aún, están en Turquía de pretemporada. Le está resultando una experiencia satisfactoria. Pero aquí ya sabes que hay que buscarse la vida y esperar a que el futuro vaya bien".