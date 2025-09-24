COPE
Deportes COPE Asturias
REAL SPORTING

La reacción a la explicación del CTA sobre la polémica del Almería - Sporting: "Me siento estafado con la explicación, es un relato inventado"

¿Acepta el sportinguismo las explicaciones del CTA tras la expulsión de Guille Rosas frente al Almería? La opinión de Andrés Maese en Deportes COPE Asturias

Polémica en el Almería - Sporting
COPE Asturias

La opinión de la polémica sobre el Oviedo - Barça en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El sportinguismo sigue lamiéndose las heridas tras la derrota en Almería y la polémica arbitral provocada por las expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera, que no podrán estar en el encuentro del próximo domingo (18:30 horas) en El Molinón frente al Albacete Balompié. 

El CTA ha explicado en su programa Tiempo de Revisión las jugadas polémicas de la jornada, entre ellas la expulsión de Guille Rosas. El colectivo arbitral da por buena la decisión del colegiado Pérez Hernández de sacar la segunda amarilla al canterano rojiblanco. 

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, Andrés Maese (El Comercio) reacciona a la polémica y a las explicaciones del CTA.

Herrera en COPE

