Onopko recuerda en COPE la última victoria del Oviedo sobre el Barça: "Radomir Antic nos pagó de su bolsillo la prima por ganar en el Camp Nou"

Viktor Onopko ha querido enviar un mensaje de cariño al oviedismo a través de Deportes COPE Asturias. El actual segundo entrenador de la selección de Rusia, icono azul de la última etapa del Real Oviedo en Primera, echó la vista atrás para recordar la última victoria del Real Oviedo ante el Fútbol Club Barcelona, justo antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras.

Era mayo del 2001. Jaime acertaba con la portería blaugrana y el Oviedo tomaba clavaba la bandera en el estadio del Barça. "Hace 24 años jugamos en el Camp Nou y ganamos 0-1 con gol de Jaime. Tengo buenos recuerdos de este partido. El campo estaba lleno y nosotros teníamos un buen equipo. Radomir Antic pagó la prima por ganar de su bolsillo cuando regresamos a Oviedo", recuerda en COPE.

Onopko pronostica que será una temporada complicada para el Real Oviedo, pero envía un mensaje de optimismo para el futuro. "En cinco partidos el equipo solo ha ganado uno, pero en fútbol todo cambia rápido. Una victoria lo puede cambiar todo. Es una temporada muy difícil para el Real Oviedo porque son más de 20 años fuera de Primera. Hay que tener ritmo de Primera División, pero cinco jornadas son muy pocas aún".