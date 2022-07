"Llevo muchos años trabajando con hombres y siempre he sentido respeto"

Natalia González es la nueva directora general del Real Avilés. Tras más de una década desempeñando esa función en el Club Deportivo Guijuelo, llega ahora al Román Suárez Puerta para afrontar una etapa diferente y más ambiciosa de su vida. Con mucha experiencia en el mundo del fútbol, Natalia se está convirtiendo en uno de los grandes apoyos de Diego Baeza en su camino hacia el crecimiento del club avilesino.

Hemos hablado con ella en Deportes COPE Asturias sobre su llegada a Avilés y sobre el papel de la mujer en las directivas del fútbol masculino español.

¿Cómo ha sido tu llegada a Avilés?

"Contenta e ilusionada de embarcar en este barco. El Real Avilés necesitaba esa figura (directora general) para que a medio o largo plazo el club lleve a cabo ese proyecto que el presidente tiene en la cabeza. Estoy muy contenta".

¿De qué se encarga una directora general del Real Avilés?

"Me veo rara porque en Guijuelo tenía el mismo puesto, pero el trabajo no es el mismo. En Guijuelo hacía muchas cosas y aquí, aunque hay que trabajar mucho, no voy a hacer lo que hacía en Guijuelo. Aquí me dedico a finanzas, institucional o cosas de patrocinadores. Dejaré de lado todo lo demás".

Te va a costar delegar con la cantidad de cosas que hacías en Guijuelo.

"El problema que yo tengo es que no sé delegar. Necesito siempre una persona con confianza para poder delegar y soy muy exigente. Lo soy conmigo misma y con los demás en mi trabajo. Me ha sorprendido la organización del club. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Está el de mantenimiento, el del césped, el de administración... es una maravilla".

Ser mujer directiva en un mundo de hombres, ¿es una ventaja o una desventaja?

"Creo que incluso es una ventaja, siempre lo he dicho. Llevo muchos años trabajando con hombres a mi alrededor y siempre han tenido respeto hacia mí y mi trabajo. Cuando tienes esas cosas, no tienes que sentirte ni por encima ni por debajo. Eres una más y debes aclimatarte al mundo del fútbol. Si hablas de ropa de mujer no te va a entender nadie (risas). Llevo tantos años relacionándome con hombres que no me supone nada. Es más, me encuentro muy a gusto".

¿Nunca has tenido un episodio desagradable?

"Puede ser que algún enfado de un jugador, pero no por temas de género. A mí personalmente a la cara nadie me ha dicho eso de 'como puede ser que dirija una mujer en el fútbol'. ¿Que alguien lo piense? Pues puede ser, pero a mí a la cara nunca nadie me ha dicho nada".

Aún queda camino que recorrer en lo que tiene que ver con la presencia d emujeres en el fútbol masculino.

"Sí, aunque poco a poco vamos creciendo en este mundo. No sé si es porque hay pocas mujeres a las que les guste el fútbol, pero el fútbol femenino está con flecha hacia arriba. Eso va a hacer que las mujeres vengan cada vez más con sus maridos o sus hijos. Ese pasito que poco a poco vamos dando será importante en el futuro".

¿Te llama la atención formar parte en el futuro del crecimiento del fútbol femenino?

"No es que no me llame la atención, pero a mí me gusta el fútbol. Me da igual que sea femenino que masculino. La gestión siempre va a ser la misma. Soy joven y ambiciosa, quiero seguir formándome. Ojalá terminar en un equipo de Liga Iberdrola o en el fútbol profesional masculino".