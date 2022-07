Nahuel Leiva en #DCA: "Me gustaría volver al Oviedo, pero no hay oferta seria"

Nahuel Leiva se encuentra de vacaciones en Italia, con su familia. Es jugador libre desde este 1 de julio, fecha en la que ha terminado contrato con el CD Tenerife. Desde su salida del Real Oviedo, muchas han sido las conjeturas que se han hecho con una posible vuelta al Tartiere. Hemos hablado con él sobre su lesión de rodilla, su difícil temporada, su futuro o la llegada de su ex compañero Carlos Pomares al Real Oviedo.

Temporada difícil para ti, ¿no?

"Ha sido un poco duro el final. Ahora a desconctar y con ganas de empezar otra nueva aventura".

¿Aún dura el luto para el Tenerife?

"Ha sido duro porque estuvimos todo el año peleando. La vuelta contra el Girona no fue buena, no pudimos conseguir el ascenso que queríamos. Ahora, pasados unos días, va pasando un poco todo".

La lesión de rodilla te ha dejado jugar solo 4 partidos este año.

"La verdad que bastante duro. Ha sido el peor año de mi carrera. Se aprende mucho después de una lesión así. Ahora, con ganas de poder disfrutar, con ganas de empezar de cero en un equipo donde pueda sentirme feliz. A esperar".

Venías de hacerlo muy bien con el Oviedo y te llega esa grave lesión.

"La verdad que ha sido lo peor. En el Oviedo estuve bien. No considero que haya sido una temporada muy buena, fue buena sin más. Se aprende todo, nunca sabes cuando te puede llegar una lesión así. Me encuentro muy bien, con ganas de mostrar mi fútbol de nuevo. Toca esperar a ver qué sale y ver dónde paro el año que viene".

Eres jugador libre. ¿Tienes ofertas?

"Tengo cosas, pero tengo que tomar una decisión en familia porque las cosas que tengo son de fuera. Ahora mismo no lo considero, pero no me cierro a nada. La decisión la tomaré de aquí a unos días".

¿Tu prioridad es quedarte en el Oviedo?

"Para mí quedarme en España es importante. Por el idioma y por la familia. Aunque somos profesionales y no le podemos cerrar la puerta a jugar en el extranjero".

Hablando de cerrar puertas. La última vez que hablamos contigo nos dijiste que nunca se las cerrarías al Oviedo. ¿Hay opciones de volver?

"Lo sigo manteniendo. En Oviedo fui muy feliz, me trataron de una manera increíble. ¿Me gustaría volver? Claro, pero no hay oferta seria. Me han llegado rumores, pero no tengo una propuesta formal. Me dicen que ahora que soy jugador libre es más fácil llegar al Oviedo, pero por parte del club no me ha llegado nada, no se han puesto en contacto con mi agente".

Sabrás que ahora todos los esfuerzos del Oviedo están puestos en Borja Sánchez.

"Sí, lo sé. Estoy pendiente. He hablado con él. Ojalá renueve porque sería bueno para todos. Para él porque es oviedista y para el club".

¿No te ha dicho si se queda o se va en esas conversaciones?

"No, no. De esas cosas no preguntamos porque son decisiones personales. Haga lo que haga, que sea lo mejor para él. Esperemos que lo mejor sea que se quede en el Oviedo".

Hay un ex compañero tuyo con el que negocia el Oviedo: Carlos Pomares. ¿Qué nos puedes decir de él?

"Es muy bueno. Muy bueno tanto como persona como futbolista. Mantengo una muy buena relación con él. Él fue uno de los pilares para que yo fuera al Oviedo. Me puso en contacto con la persona que quería contratarme. Mira las vueltas que da el fútbol. No he podido hablar con él pero sí me he enterado de que va para allí".

Por lo que veo, darás buenos informes de Pomares.



"Sí, claro. De hecho, ya le han alquilado la casa donde yo vivía en Oviedo".

La historia de que Pomares te pone en contacto con el Oviedo es buenísima.

"Él pasó informes buenos a la persona que me conrató para el Oviedo. Tuvo mucho que ver con que yo terminara allí".

Ahora te toca a ti devolver esos buenos informes.

"Sí, la verdad que sí (risas). Por eso hay que ser buen compañero".

¿Cómo le definirías como jugador?

"Es un chico que lo tiene todo. Se conoce muy bien la categoría. Defensivamente es muy bueno. En ataque, sabe cuando tiene que subir y cuándo no. Es muy listo. Van a tener un pedazo de lateral que va a ser muy bueno esta temporada".