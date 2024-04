Nacho Méndez avisa: "Parecía que estábamos muertos, pero este muerto no lo estaba tanto"

El Real Sporting de Gijón afronta esta semana previa a la jornada 36 en LaLiga Hypermotion con una sonrisa. Después de vencer al Cartagena, los rojiblancos han recuperado un puesto en el playoff antes de rendir visita al Martínez Valero para enfrentarse a un rival directo, el Elche.

Entrenamiento y rueda de prensa de Nacho Méndez

El Sporting ha regresado este martes a los entrenamientos en Mareo y tras la sesión ha hablado Nacho Méndez ante los medios de comunicación.





Importancia del partido en Elche. "Importante que es el siguiente. Nadie sabe si es mejor contra los de arriba o los de abajo. Es una buena piedra de toque para saber donde estamos".

Vuelta al playoff. "La clasificación hasta la jornada 42 es una anécdota. No te dan puntos por estar en una situación u otra. Volver a ganar fuera de casa es clave, es muy complicado sumar puntos. Llegamos en una posición inmejorable a estos siete partidos del final".

¿Ascenso directo? "La ambición del equipo tiene que ser esa. El equipo se ha repuesto a esas derrotas seguidas. Parecia que estábamos muertos, pero este muerto no lo estaba tanto".

Mejora de rendimiento a nivel personal. "Arrastré molestias y cansancio, es normal que los rendimientos en la temporada no son lineales. El trabajo que hacemos es para que el rendimiento medio sea bueno. El equpo ha encontrado las sensaciones y es lo importante. Estoy positivo y con la cabeza limpia".

Derbi en un playoff. "Me gustaria por un lado porque habriamos cumplido el objetivo, pero no pienso en el playoff, solo pienso en el Elche. Si llegamos, veremos quien nos acompaña y preparar los partidos lo mejor posible. Hemos demostrado que somos capaces de ganar los derbis, seria un partido bonito para el espectador y la región".

¿Jugar contra los de abajo o los de arriba? "A las alturas que estamos me da un poco igual. Tenemos partidos muy bonitos que motivan, que presta jugar. Espanyol, Elche, ir a Leganés. Todos los partidos son importantes".

Charla con Ramírez en México. "El mister tiene un trato muy cercano con todos nosotros y es una comunicación muy fluida en el dia a dia. Me ha dado mucha confianza y me ha ayudado mucho a mejorar, a cambiar cosas que podia hacer mejor. Tenianque asumir otras labores que antes no había tenido. Le estoy muy agradecido por toda la ayuda que me ha dado".

Nacho Martín y su potencial. "Es un chaval espectacular, super tranquilo. Escucha y hace por mejorar. A entendido los momentos que le han ido tocando: no ha puesto una mala cara jamás. Cuando tienes eso, el tiempo te pone en tu sitio. Tiene unas condiciones técnicas increíbles muy difíciles de encontrar. Diego Sanchez, Queipo, Nacho… son una bendición para nosotros, para el club y para Mareo".

Goalaverage. "Es importante porque en vista de la igualdad, los empates pueden marcar. Los enfrentamientos pueden decidir una liga tan larga".

Caída a final de temporada con David Gallego. "No encuentro tantas similitudes con ese equipo porque veníamos haciendo un esfuerzo y trabajo desde Navidad muy bueno. Contra el Barsa B nos hizo mucho daños. Hemos pasado un bache pero nos hemos mantenido ahí y llegamos mejor ahora de lo que llegamos en ese año".

Dos victorias y ¿fin a la negatividad?. "A nosotros nos refuerza. El equipo nunca ha salido de la senda de la victoria. No nos ha afectado lo de fuera. Me gustaría que no hubiera tanto ambiente negativo a las primeras de cambio. Cada uno cree o quiere creer lo que le apetece. Soy positivo y hasta después del Racing era positivo, que parecía que no teníamos opciones después de varios partidos. Tenemos que seguir en esa linea muy estable para poder seguir ahí".