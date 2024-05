Nacho Martín, MVP del Sporting: "El objetivo es ganar los tres partidos que nos quedan"

Nacho Martín ha recibido el premio a Jugador Cinco Estrellas del Real Sporting en el mes de abril. El canterano ha recibido el galardón por primera vez desde que está en el primer equipo rojiblanco.

Lesión. "Cuando me lesioné, en la última jugada en Cartagena, sabía que algo había pasado porque noté un dolor muy fuerte. Estás un poco cabizbajo porque estaba jugando bien, pero no sirve de nada lamentarse. En este mes que estuve parado hay momentos que ves que no avanzas, pero hoy ya he entrenado con el grupo y mañana espero que haga algo más. Esta semana contra el Leganés no creo que esté".

Duro salir del equipo en este tramo final. "Había conseguido entrar después de no jugar, le había dado la vuelta. En este tramo, que es el más importante, espero volver a entrar".

Cambio desde verano a este momento. "Me di cuenta esta temporada. Siempre que estuve en el Sporting fui importante, pero no jugaba nada, ni salía a calentar... y de repente tienes la oportunidad y tienes la recompensa a todo ese trabajo con ese premio y con los minutos".

Objetivo en estos últimos partidos. "En todas las temporadas hay partidos tontos y nos pasó contra el Villarreal B. Ahora el objetivo es ganar los tres partidos que quedan".

Apoyo en Leganés. "Nos sentimos muy apoyados en El Molinón y fuera es como si jugáramos en casa".

Partido contra el Leganés. "Un partido difícil. Todos los partidos que veo del Leganés son similares. Ellos te esperan a la contra, te dan el balón. Vienen de perder y será difícil, pero demostramos en casa que merecimos ganarles, podemos ganarles".

Cómo vivirás el partido desde fuera. "Lo viviré allí. En la grada lo paso peor, con más nervios. Será igual esta semana".