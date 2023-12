Martín Peláez, en COPE Asturias: "Es posible que Borja Sánchez vuelva al Oviedo"

Tras el cierre de la primera vuelta con el empate frente al Villarreal B, el Real Oviedo inicia sus vacaciones por el parón navideño para volver a los entrenamientos el próximo 30 de diciembre. Sin embargo, la actividad en el club carbayón continúa en los despachos.

Tras el último partido del año 2023, el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha concedido una entrevista a Deportes COPE Asturias. El máximo representante del Grupo Pachuca en Oviedo ha hablado acerca de varios temas importantes en la actualidad oviedista: mercado de fichajes, ciudad deportiva o situación económica, además de los retos profesionales y personales de un Martín Peláez que habla por primera vez en COPE Asturias desde que llegara al cargo en el verano de 2022.

Martín Peláez junto a Pablo Acebo en Las Caldas.Real Oviedo





Se emocionó en la Junta. ¿Qué peaje personal está pagando al ser presidente del Oviedo? "En la primera Junta que tuvimos me di cuenta que era un mundo desconocido para mí. Un año después, conociendo más la entidad y el sentimiento de los oviedistas y del pueblo ovetense, llegué más preparado. La verdad no ha sido fácil este año y medio. Al mes de llegar se murió mi padre y por las obligaciones de mis hijos no hemos podido estar los cinco de la familia juntos. Ha sido complicado porque pasar de un país a otro no es fácil. Dicen que en la vida hay lutos. Cuando uno pasa de país, de clima, de entorno, son pequeños lutos. Y no significa que no esté bien porque estoy feliz y fascinado en Oviedo y en Asturias, pero el cambio de todo, incluso de alimentación, es importante".

Fue sorprendente verle con esa emoción porque usted tiene un perfil muy serio, muy institucional. "Soy una persona muy sentimental, pero me cuesta expresarlo. Siempre me pongo un escudo porque no me gusta que me vean llorar, no me gusta demostrar debilidad. No porque esté mal, pero sí porque es mi personalidad. Ha habido muchas noches difíciles por momentos del equipo, por extrañar México, pero todo lo compensa el proyecto y no lo digo por decir. Me he encontrado gente maravillosa en el club y en la ciudad que se han portado de manera fantástica conmigo".

¿Qué característica principal debe tener un presidente del Real Oviedo? "Lo primero de todo, amar la entidad. No la amas desde el primer día, pero te ayuda la gente. La gente te transmite un amor increíble por el club. Y debes de tener un gran sentido de la responsabilidad porque cada decisión tiene mucha repercusión a nivel social. Cuando tomo una decisión pienso en la gente y también en que pertenecemos al Grupo Pachuca, en Jesús Martínez, que es una persona llena de valores. Mucha responsablidad, mucha pasión y mucha dedicación porque este proyecto requiere de no parar. Lo visible es lo deportivo, pero el Real Oviedo tiene muchos proyectos abiertos.

¿Sería un fracaso no meterse en playoff esta temporada? "Es la ilusión que tenemos. No sé si decir fracaso o no porque un proyecto tiene su tiempo. Las cosas las quieres en el momento siempre, pero todo depende de cómo se desarrolle el año. Es nuestra ilusión. No le llamaría fracaso".

Hablemos de la plantilla. "¿Qué errores piensa que ha cometido el Oviedo en verano? "No cambiaría nada. Cuando traes un refuerzo lo traes con la ilusión que es la persona correcta. Luego ya suceden cosas: lesiones, acoplamiento, cosas que no mides. Va a seguir pasando que unos fichajes tengan un gran rendimiento y otros no, pero no me arrepiento de nada".

¿Cuál es la política de fichajes en el Oviedo? ¿Jugadores jóvenes que se revaloricen en el club o jugadores más contrastados? "Los fichajes tienen que ser buenos, no importa la edad. Rejuvenecer la cantera tiene que pasar por la cantera. El Pachuca, en México, son jóvenes porque vienen de la cantera, no porque los fichemos jóvenes. Jesús Martínez exige rejuvenecer la plantilla, pero más que eso, trabajar mejor la cantera. No es que no la trabajemos bien, pero podemos trabajarla mejor. Por supuesto, eso está limitado por la ciudad deportiva. El Requexón es maravilloso, pero tiene sus carencias".

Ahora que habla de cantera, hablemos de un canterano: Borja Sánchez. ¿Hay opciones de que vuelva al Oviedo? "Creo que sí. Borja es un gran jugador, un símbolo del oviedismo. Salió porque necesitaba salir. El año pasado sufrió mucho por lesiones, por el míster, con el que no se entendía. Estaba muy desgastado y era conveniente esa salida".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Existen posibilidades de que vuelva esta temporada? "Las posibilidades siempre existen, sí. Es un jugador del Grupo Pachuca y no ocupa plaza de extranjero. No te digo que lo estemos mirando, pero la posibilidad siempre está. A un jugador como Borja Sánchez nunca puede cerrarle la puerta".

Martín Peláez habló por primera vez en los micrófonos de COPE Asturias.COPE





Colombatto dijo en COPE que había posibilidades de seguir en Oviedo la próxima temporada. ¿Lo ve posible? "A Santiago COlombatto lo veo feliz con la ciudad y la entidad. Se está convirtiendo en un ídolo en la ciudad, en el club y con la afición. Y eso suma, ¿eh? Mañana puede llegar otro equipo que te pague más, pero cuando tú te sientes bien en algún lugar eso es un plus. No digo que sea definitivo, pero sí ayuda. A Colombatto lo veo mucho mejor, muy identificado con la ciudad y con el club".

Por lo que dice, sí ve posibilidades de que se quede la próxima temporada. "No se las cerraría. Ojalá siga en Primera con nosotros. Y si no subimos, veo posibilidades. Lo complicado aquí, y a la vez lo positivo, es que es un jugador impresionante, de Primera. Y con esos jugadores no es fácil por sus aspiraciones, pero ojalá".

Hablemos de Luis Carrión. ¿Se han planteado su renovación o la experiencia con Cervera les hace ser más cautos? "No lo hemos hablado aún. La llegada de Luis fue hace dos meses y medio, todo ha sido muy rápido y muy intenso. Estamos encantados con Luis, pero no solo en lo deportivo. También en la manera de gestionar el grupo, en lo social no sabes lo participativo que es. Es un hombre con mucha 'apertura'. Me ha sorprendido la calidad humana de Luis. Estamos felices con él y seguramente en algún momento estará sobre la mesa su renovación. Por ahora, no lo hemos llevado a cabo".

El Grupo Pachuca ha firmado dos entrenadores muy diferentes: Cervera y Carrión. ¿Cómo quiere el Grupo que juegue su Oviedo? "Creo que es una de las cosas en las que acertamos con Luis. No quiere decir que el estilo de Álvaro Cervera no sea bueno porque nos salvó del descenso y luego nos dejó cerca del playoff. Son estilos, pero el estilo de Jesús Martínez es el de Luis Carrión: un estilo propositivo, de ir a por los partidos y dar espectáculo. Obviamente, con orden, pero el equipo sale a proponer, que es lo que está haciendo ahora el Oviedo tanto en casa como fuera de casa".

¿A Jesús Martínez le gusta más este Oviedo? "Y a todo el mundo. A cualquiera que le preguntes le gusta más este estilo, otra cosa son los resultados. Álvaro Cervera me decía siempre, y tenía razón, que no conocía a ningún aficionado que se enfadara si su equipo ganaba 1-0 jugando mal, pero si el equipo juega bien y gana el aficionado está más contento".

¿Se arrepiente del acto de los terrenos en Latores? "No, no me arrepiento porque si lo hicimos fue porque así se dio en ese momento. Quizá en la Junta de Accionistas lo plasmé mal: no es que no se vaya a hacer en Latores, pero hemos entrado en un momento de temas legal y de tiempos que no está en mi 'cancha'. Lo mío era el proyecto y los terrenos, el resto es de los abogados".

Pero los tiempos se están retrasando más de lo que ustedes pensaban. "Sí, a lo mejor sí. Ya nos habían avisado de que los tiempos eran lentos. Esto camina más lento de lo que queríamos, pero hay muchas cosas que 'amarrar' para asegurar una inversión como la que vamos a hacer. Los tiempos también son importantes porque no es lo mismo comenzar en un año o comenzar en cinco o diez. Quisiéramos ir más rápido, pero estamos ajustando los detalles para que no nos suceda como nos pasó en la primera piedra".

Fue una presentación precipitada, presidente. "Pues sí, pero el 'hubiera' no existe. Estamos encaminados".

¿Se jugaría mil euros a que la ciudad deportiva será en Latores? "Sí, seguro. Un millón de euros no me los jugaría, pero mil euros sí (risas).Estamos con gente buena. No desconfiamos de Herce ni de Paco Rubio, que es un empresario muy reconocido y exitoso. No es eso, son detalles de tiempos y de precio".

Momento de la presentación de los terrenos para la ciudad deportiva de Latores.COPE





Hablemos de economía. Ustedes dijeron que su primeer objetivo era ser autosostenible. ¿Cuál es el plan? "Es difícil, pero lo tenemos pendiente. Ahí se puede trabajar en los siguientes puntos: la campaña de abonados, los patrocinios, ahorrar lo que más se pueda sin sacrificar el día a día y la otra es la venta de jugadores".

Entonces, si no hay ascenso podría haber ventas en verano. "Sí, es una realidad. Ahí lo importante es trabajar bien la cantera. Puedes vender un jugador importante, pero detrás viene otro. En el Pachuca vendemos a un jugador y viene otro. El resultado puede no ser el mismo, puede ser igual, mejor o peor, pero hay un recambio. Eso te permite ser autosostenible, tener un equilibrio deportivo y una plantilla competitiva. Tenemos que trabajar en la venta de jugadores y en la generación del 'semillero'".

A nivel personal, ¿qué legado le gustaría dejar como presidente del Real Oviedo cuando deje el cargo? "El ascenso a Primera División. Sueño con el ascenso, a menudo. Quiero trascender por dejar un buen club, un club sano con buen personal. La labor de una persona se ve cuando no está. Cuando las cosas caminan sin ti es que has hecho un buen trabajo. Cuando generas una dependencia y se genera caos si faltas, no has hecho bien tu trabajo".

¿Usted tiene plena autonomía en la tema de decisiones? "Las decisiones importantes pasan por Jesús, peor en el día a día sí te puedo decir que tengo autonomía total. Ahí ayuda mucho el sentido común porque conozco a Jesús Martínez desde hace 26 años. Me puedo equivocar, peor sé cómo pensaría él en cualquier decisión que tomo".

Momento de la entrevista desde Las Caldas con el presidente del Real Oviedo.Real Oviedo





¿Cuál es su persona de confianza en el Oviedo? "Justo me lo preguntaba mi esposa estos días. La respuesta es que tengo muchas y no es por no 'mojarme'. Tengo un personal impresionante. Puedo tener más relación personal con unos que con otros, peor en todas las áreas me siento muy fuerte".

¿Cuáles son sus principales preocupaciones como presidente? "Tener una buena plantilla, generar estabilidad económica y que no tengamos tantas lesiones".

¿Cuántos años se ve como presidente? "Espero que muchos. Estoy feliz aquí. Me siento ovetense, oviedista y asturiano".

¿Y cuántos años estará el Grupo Pachuca en el Oviedo? "Esperemos que mucho. Puedes comprobar que en todos los los proyectos que entra el Grupo Pachuca está muchos años. En Pachuca llevamos 27 años, en León también muchos. Si el Grupo Pachuca entra es difícil que se vaya. Además, en todos los proyectos llegó en Segunda: Pachuca, León y Everton. El Oviedo es una apuesta muy importante y trascendente para el Grupo".

No quiero terminar sin preguntarle por Santi Cazorla. ¿Le ve jugando el año que viene? "No lo descarto porque es un profesional, se cuida mucho. Tiene una edad que no es lo mismo que antes, pero no lo descarto. No sé si jugará o no, peor te digo una cosa: le veo en el Oviedo".

¿Dónde le ve dentro del club? "Le veo como embajador del Real Oviedo haciendo cosas a nivel internacional. Le he dicho varias veces que, menos presidente, puede ser lo que él quiera en el Oviedo (risas).

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A MARTÍN PELÁEZ EN COPE ASTURIAS