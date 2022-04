Marino Lejarreta recibirá la Insignia de Oro de la Vuelta Asturias en la gala de la carrera el próximo viernes en Oviedo. Lejarreta, “el Junco de Bérriz”, ganó una etapa de la Vuelta Asturias de 1980, y la Subida al Naranco en 1981 y 1986, siendo uno de los profesionales españoles más queridos y admirados de la década de 1980 en adelante.

Además de la Insignia de Oro de la Vuelta Asturias a Marino Lejarreta, en la categoría de Leyenda del Ciclismo, se otorgarán otras dos al patrocinador Ángel Díaz, histórico colaborador don Serigraf, y a Falo Fuente, miembro del Club Ciclista Aramo y que lleva colaborando con la organización desde 1977.

La Gala de la Vuelta Asturias 2022 se celebrará el viernes 29 de abril, a las 21:00 horas en la plaza de Trascorrales de Oviedo, con la

asistencia de diferentes personalidades del ciclismo y el deporte como Javier Guillén, Director General de La Vuelta, o Kiko García, Director Técnico de la asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas.

Marino Lejarreta, “el Junco de Bérriz”, destacó especialmente en su paso por el ciclismo profesional con el equipo ONCE, del que posteriormente sería director, tras una brillante carrera sobre la bici con actuaciones muy destacadas también para otros equipos como el Caja Rural. Ganador de la Vuelta a España en 1982, subió al pódium como segundo clasificado en 1983, y como tercero en 1991, siendo quinto en 1980 y 1986, y logrando en todas sus comparecencia en la gran ronda española un total de cinco victorias de etapa. También sumó victorias de etapa también en Giro de Italia y Tour de Francia, y alcanzó el quinto lugar del Mundial de Ciclismo en Ruta de 1982, en el que fue quinto tras protagonizar la escapada principal de los últimos kilómetros.



Federico Martín Bahamontes, José Antonio González Linares, Perico Delgado o Alberto Contador son algunos de los ex-ciclistas profesionales que han recibido la Insignia de Oro en la categoría de Leyendas del Ciclismo.

Todos los profesionales asturianos estarán en la 64ª Vuelta Asturias

Todos los ciclistas profesionales asturianos del momento se encuentran preinscritos para la 64 edición de la Vuelta Ciclista “Julio Álvarez Mendo”. De confirmarse el próximo viernes en la línea de salida la Vueltina contaría con Iván Cortina defendiendo el maillot de Movistar; Dani Navarro y Pelayo Sánchez en el Burgos BH; Edu Pérez Landaluce en las filas del Manuela Fundación; y Mauro Rato en el Bai Sicasal Petro de Luanda.



Baja confirmada de Nairo Quintana



El colombiano Nairo Quintana no podrá defender como era su intención en las carreteras de Asturias el maillot azul conseguido el pasado año. El Director del Team Arkea comunicó en la jornada de hoy a la organización de Vuelta Asturias que Nairo no podrá formar parte del equipo en la carrera asturiana, recuperándose tras una accidentada Vuelta a Turquía.