Luismi: "Se percibe 'alivio' en el ambiente"

Declaraciones de Luismi en sala de prensa después del triunfo ante el Málaga y antes de visitar al Alavés en Mendizorroza.

¿Cómo ha sentado volver a ganar?

"Es semana corta. Cuando consigues la victoria después de tanto tiempo te da cierta tranquilidad para trabajar. Se percibe alivio en el ambiente"

¿Ha sido tu mejor partido de la temporada el del Málaga?

"Siempre intento hacerlo lo mejor posible. Del lunes me quedo con los tres puntos, que era lo importante. Intentaré seguir en la línea y aportar lo máximo al equipo".

¿Qué ha cambiado con Cervera?

"Se vive una situación desagradable que a nadie le gusta (cambio de entrenador). Es normal que se mire al míster después de tanto sin ganar. El vestuario está con la mente reseteda y con ganas de hacer las cosas bien".

¿Te viene mejor el juego que propone Cervera?

"Me siento cómodo. No hay mucho cambio en mi posición pero sí es cierto que ahora somos más prácticos. Corremos menos riesgos en salida de balón para no perder balones peligrosos. Jugamos hacia adelante y defendemos con el equipo bien montado".

¿Cómo sienta ganar al Málaga de cara al futuro?

"Sí es verdad que hemos ganado un partido y es un paso importante. Te alivia y te da tranquilidad, pero no podemos vivir de la victoria ante el Málaga. Tenemos que ir convencidos de volver a ganar".

¿Cómo afecta ese triunfo para el partido ante el Alavés?

"Vuelves a creer en tus posibilidades. Te sientes fuerte, capaz de competir en cualquier estadio y ante cualquier rival. Tenemos que ir concienciados y con la ambición de volver a ganar".

Mentalmente, ¿cómo de duro ha sido estar ocho partidos sin ganar?

"Son muchas jornadas sin ganar. Tienes que ser fuerte mentalmente. Ayuda mucho también vernos por delante en el marcador, sobre todo en nuestro estadio. Hay que sentirse fuertes en casa y encontrar la solidez defensiva. A partir de ahí, crecer como equipo".

¿Os preocupa tanta lesión?

"Las lesiones forman parte del fútbol, pero el equipo tiene una plantilla amplia con jugadores capacitados para aprovechar cualquier oportunidad que les llegue".