Luis Rueda en #DCA: "Ziganda tendría que estar renovado hace semanas"

Luis Rueda ha analizado la marcha del Cuco Ziganda en Deportes COPE Asturias. El 'míster' siempre ha respaldado el trabajo del técnico navarro y, un día después de su salida, ha analizado el adiós del ex entrenador carbayón.

"Se ha dicho todo. Nos hemos dado cuenta, algunos tarde, de la clase de entrenador que teníamos en el Oviedo. Llegó en una situación complicada pero, de una manera honesta y cabal, se erigió como cabeza visible de todo y volvió a enganchar a la gente. Esta situación se enquista desde la dirección deportiva con la marcha de Rubén Reyes, que no fue capaz de reconducirlo".

El futuro

"Lo veo mirando para atrás. En estas situaciones hay que poner el retrovisor. Hay que tener mucho cuidado por aquí porque cada uno entiende lo que le da la gana. El club en una situación de estas, y lo veo como entrenador, tiene lógica y sentido no renovar a un entrenador sin tener cerrado al director deportivo porque pueden chocar. Sin buscar culpables, creo que el responsable de esta situación es el director deportivo anterior (Rubén Reyes) que tenía que tener la renovación del entrenador no sé si cerrada, pero sí encaminada. Años anteriores sí se tomaron decisiones sin director deportivo, pero eran contextos diferentes. Con el equipo después de salvarse, por ejemplo. Quizá él tuvo propuestas que no pudo demorar más y el club no podía renovarle sin director deportivo pero, bajo mi punto de vista, Ziganda tenía que haber sido renovado hace semanas".