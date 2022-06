Luis Rueda en #DCA: "Veo al Oviedo uno o dos peldaños por encima de años anteriores"

Luis Rueda ha analizado en Deportes COPE Asturias cómo nace el proyecto 2022/2023 en el Real Oviedo. Ante las salidas de Rubén Reyes como director deportivo y del Cuco Ziganda en el banquillo, el club azul ha anunciado las llegadas de Tito Blanco y de Jon Pérez Bolo.

¿Se puede mantener la continuidad de un proyecto desde los jugadores mientras cambias de director deportivo y de entrenador?

"No. Es diferente, pero es mejor que otros años. La casilla de salida es distinta. En cuanto a funcionamiento a comienzo de liga, puede ser un comienzo más regular y no tan irregular como otras veces. Los comienzos dubitativos del Real Oviedo en temporadas anteriores se deben a pocos efectivos de la plantilla a principio de temporada. El Oviedo tiene el 80% de su plantilla a estas alturas y creo que eso es positivo".

Entonces, ¿el avance es que haya tantos jugadores con contrato aunque se haya cambiado el director deportivo y el entrenador?

"Lo ideal sería una continuidad también del director deportivo y del entrenador, que es el que mejor conoce a los jugadores también a nivel personal, y eso es fundamental en el fútbol de élite hoy en día. Para Bolo es una ventaja aterrizar con 16 jugadores y no con 4 o 5".

Siempre has dicho que este verano era clave para el futuro del Oviedo.

"Es el verano más clave de los últimos años. El verano se hicieron mejor las cosas: menos cedidos y más con contrato".

¿Qué te dice Bolo como nuevo entrenador?

"Con un equipo de Segunda sin mucha capacidad económica ha hecho temporadas fantásticas. La Ponferradina de Bolo ha sido un equipo muy fuerte como local y peligroso fuera de casa. Yo veía a la Ponferradina y veía a un equipo reconocible. Eso quiere decir que hay un sello del entrenador, y eso es importante en una ciudad como Oviedo".

Ziganda ha dejado mucho poso en Oviedo. ¿Es complicado para Bolo heredar eso?

"Sí, siempre lo es, pero el Oviedo es muy apetecible para cualquier técnico. El club no puede aspirar a técnicos de mucho renombre porque somos lo que somos. Ahora tengo la sensación de que mejorar ese sexto puesto es importante. Al Oviedo siempre se le exige, por todo. También creo que estamos en el camino de repetir o mejorar lo del año pasado sea quien sea el entrenador".

Veo que te gusta Bolo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me gusta porque lo veo reconocible. Espero que no tenga las zancadillas que han tenido los anteriores entrenadores o el anterior entrenador. Ahora hay que dejar trabajar y ver lo importante: qué futbolistas van a llegar a este proyecto. Con un presupuesto bueno tienes mejores jugadores y con mejores jugadores sacas más puntos. La ecuación es sencilla y en el fútbol más. No me quiero parar a pensar la inyección económica que pueden tener los que han descendido porque asusta, aunque siempre hay sorpresas en una categoría tan dura como esta. Los descendidos tienen ventaja sobre el papel, pero los proyectos continuistas en esta categoría dan resultados. El Oviedo ha puesto cimientos en cuanto a plantilla que hacen pensar que podemos tener un buen año. Más allá de quién sea el capitán del barco, veo al Oviedo uno o dos peldaños por encima de años anteriores".

¿Harías un esfuerzo extra por Borja Sánchez a nivel de uno de los tres mejores pagados de la plantilla?

"Hablar de dinero siempre está feo. Borja se lo ha ganado en el campo: es un jugador determinante. ¿Por qué estamos a 30 de junio con Borja Sánchez sin renovar? Es lo de siempre. Aquí hay tres partes que juegan la partida que son el jugador, el club y el entrenador. Sí, se debe de hacer un esfuerzo por Borja, pero más allá de que sea Borja, no puede existir un futbolista de casa que pueda estar a estas alturas sin renovar. Y no puede haber un futbolista de casa que, si se va, no te deje dinero en la caja. De este tipo de situaciones, el Oviedo tiene que reflexionar. Puedes entender que se vaya, que tenga muchas salidas o clubes interesados en él. Lo que no puedes entender es que se vaya a coste cero".