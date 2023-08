Las notas de COPE Asturias: Valladolid - Sporting

REAL VALLADOLID 2 - 0 REAL SPORTING

YÁÑEZ: 5. Dudó en el primer gol del Valladolid pensando que Insua despejaría el balón. Por el resto, salvó al Sporting de que el resultado terminara en goleada.

ENOL COTO: 4. Acelerado, nervioso por el debut. Cometió muchas faltas sufrió atrás. Nulo bagaje ofensivo.

INSUA: 4. Sale en la foto del gol de Cedric. No vigila bien al delantero y no despeja. No estuvo bien.

ROBER PIER: 6. El único que se salvó de la defensa. Varias acciones notables a nivel defensivo aún estando bajo de ritmo.

PABLO GARCÍA: 4. Muy 'tierno' defensivamente. En el primer gol del Valladolid permite centrar a Iván Sánchez con mucha facilidad. De más a menos en ataque.

NACHO MARTÍN: 4. Muy perdido. Perdió varios balones y se vio completamente superado por el centro del campo pucelano. El partido le pasó por encima.

CRISTIAN RIVERA: 4. Inadvertido. Su presencia no se dejó notar en un centro del campo que tenía la misión de liderar. Jugó a un ritmo muy inferior a lo que pedía el partido.

NACHO MÉNDEZ: 5. Jugó todo el partido después de muchos meses lejos de la competición. Fue de los pocos capaces de trenzar algún pase.

GASPAR: 4. Una sombra de lo que se espera de él. Muy errático en las entregas, poco profundo. Pasó de puntillas por el partido. El Sporting necesita más de Gaspar.

OTERO: 5. Fue lo más activo del ataque del Sporting. Suya fue la ocasión más clara en la primera mitad, un disparo que termina en el gol anulado a Djuka. No estuvo acertado pero 'incordió' a la defensa. Mejor como delantero en la segunda mitad.

DJUKA: 4. Sigue muy lejos del nivel que se le presupone al jugador mejor pagado de la plantilla y referencia ofensiva del Sporting. Lo intenta, pero no le sale. Le anularon un gol por un remate muy extraño con las manos. Poco más.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





SUPLENTES

HASSAN: 6. Fue la única nota de color en el tono gris del Sporting. Muy activo por su banda, llegó varias veces al área pero evidenció su principal tara: le falta decidir mejor.

COTE: 5. Intervino en varias jugadas, poniendo algún centro peligroso desde la izquierda. Jugó como extremo.

ESTEBAN LOZANO: 4. Tuvo una buena ocasión en una volea que estrelló en la defensa del Valladolid. Fuera de ahí, muy errático e impreciso en sus acciones.

ALEJANDRO LOZANO: S/C. Sin minutos.