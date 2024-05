Kike Mateo, en COPE Asturias: "Sería un fracaso que el Sporting no jugara el playoff"

El Sporting de Gijón está luchando por regresar a Primera División. A falta de dos jornadas para el final, el equipo de MiguelÁngel Ramírez tiene el objetivo de ganar los dos partidos que restan ante Eibar y Eldense, para después esperar el fallo del Oviedo, que marca los puestos de promoción.

El penúltimo ascenso a Primera División del Sporting fue de la mano de Manolo Preciado, que consiguió subir a la máxima categoría en la temporada 2007/08. Uno de los grandes artífices de aquel ascenso fue Kike Mateo, que disputó un total de 34 partidos anotando 12 goles. El murciano, muy querido por El Molinón, dio su opinión en Deportes COPE Asturias.

¿Cómo ves al Sporting? “Veo que el Sporting no puede fallar y esperar a que pinche el Oviedo. No veo al equipo como a principio de temporada. Pensaba que el equipo estaría en playoff por como competía y ahora veo que es más fácil el ascenso si te metes que el hecho de meterte”.

¿Tiene mimbres el Sporting para ascender? “Sigo viendo una de las mejores seis plantillas de la categoría. Otros años me llamabas y te decía que no veía equipo para ascender, pero este año veo lo contrario. Hay un equipazo y me parecería un fracaso no meterse en el playoff, pero todavía no hay que hacer balance. Estamos acostumbrados a sufrir y es mejor pelear por esto que no por el descenso”.

¿Por dónde pasa la clave de superar momentos de tanta expectativa y presión? “Es clave el entrenador y los veteranos, junto a la afición. Deben tirar del carro, dar buen mensaje a los jóvenes y dar ejemplo. El Molinón estará lleno contra el Eibar y hay que manejar eso”.

¿Cómo afecta la presión y la expectativa en Gijón? “Triunfar en Gijón es muy difícil. Ha habido jugadores espectaculares en el Sporting que no han rendido porque no han sabido llevar la presión. La ciudad es muy futbolera, está en el día a día. El futbolista que no sabe manejar eso le costará mucho triunfar en Gijón”.

¿Tú cómo llevabas esa presión? “Lo llevaba muy bien. La afición me apoyaba en todo momento, me apoyaban siempre. Es cierto que tenía compañeros a los que el público les apretaba más. El futbolista tiene que ser profesional y ser capaz de cambiar silbidos por aplausos, ahí se ve un buen futbolistas”.

¿Qué papel juega la figura del entrenador? Tú tenías a Manolo Preciado para ascender. “El entrenador es clave y yo tuve la suerte de tener al mejor en eso. Él se comía la presión. Ahora es el momento del entrenador, de enviar un buen mensaje en ruedas de prensa, en el vestuario… Es fundamental”.

Un entrenador hoy en día tiene que manejar muy bien el mensaje además de la táctica, ¿no? “Está claro. Hay entrenadores que no son tan buenos tácticamente pero están en la élite. Hay que manejar también eso".

Preciado era experto en controlar el mensaje y el vestuario. ¿Cómo ves a Ramírez en esos apartados? “Bueno… no lo conozco personalmente. Creo que lleva bien a los chavales y maneja bien el grupo, pero creo que le falta experiencia en Segunda y no está dando con la tecla. El año pasado no había hecho el equipo, pero este año tiene un equipazo y no ha dado con la tecla. Le queda tiempo para revertir la situación, pero con ese equipo sería un fracaso no meterse en playoff”.

¿Le darías continuidad a la plantilla la próxima temporada? “Siempre. El objetivo debe de ser a largo plazo, aunque eso en el futbol ya no existe por las prisas”.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A KIKE MATEO EN DEPORTES COPE ASTURIAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado