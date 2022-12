Jesús Martínez: "Cervera seguirá en el Oviedo si él quiere; está haciendo un trabajo extraordinario"

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, ha concedido una entrevista en exclusiva a Deportes COPE Asturias para hablar del derbi asturiano, de la política de actuación de Pachuca, el mercado de fichajes o el trabajo de Álvaro Cervera.

Está siendo una semana intensa desde que llegaste a Asturias.

"Muy contentos de estar aquí, en esta ciudad tan hermosa. A punto de la Navidad y de jugar un derbi muy importante. Ahora nos toca el Eibar y, como le dije a Cervera. es uno de esos partidos 'bisagra', muy clave. Estamos trabajando muy duro, día y noche desde hace cuatro meses que cogimos esta institución. Estoy muy orgulloso de toda esa pasión y de esa gente que se vuelca para estar con su equipo. Feliz de estar aquí también con vosotros".

¿Cómo te imaginas tu primer derbi como máximo accionista?

"Con mucha pasión y, como le decía a Martín Peláez, debemos de tener un comportamiento ejemplar. Las directivas debemos de tener un comportamiento ejemplar, enviar un mensaje de educación. La rivalidad debe de estar dentro de la cancha. Soy alguien muy apasionado, opr eso veo el partido desde la grada. Me siento nervioso, ansioso cuando hay un partido de esta categoría. Un 'Clásico', como le llamamos en México.

¿Cómo es la relación de Pachuca con Orlegi? ¿Se va a hacer algo conjunto?

"No he tenido la oportunidad de hablar con Alejandro, pero Martín tiene la orden de que haya un acercamiento. Ya ha habido un primer acercamiento y habrá más reuniones con David Guerra para llevar a buen puerto todo esto. Tenemos esa responsabilidad moral. Va a haber comida de directivas, aunque desgraciadamente no podré estar aquí porque tengo un compromiso de trabajo muy importante y una cuestión familiar difícil. Lo seguiré por la tele, que va a ser un partido muy visto porque es el día antes del final de la Copa del Mundo y no hay torneos en juego en el mundo más que la Segunda División ahora mismo. Tenemos muchas sorpresas. Me encanta de la campaña que estamos haciendo por los pueblos para que la gente de Asturias acuda al derbi. Espero que sea un gran partido y que gane el Oviedo".

Con Bolo y Tito Blanco tomaste "decisiones drásticas". ¿Es lo que puede esperar la afición del Oviedo de aquí en adelante cuando las cosas vayan mal?

"Me gusta mucho apoyar a los técnicos y a los directores deportivos. Ellos ya estaban nombrados cuando llegamos, recuerda. Son dos grandes profesionales y les dimos la oportunidad de que tuvieran partidos porque era la única manera de ver si daban resultados. La culpa, como siempre he dicho, recae en mí porque soy el principal responsable. También en Martín, como presidente, y en todo el Grupo Pachuca. Fue una decisión que me dolió mucho, pero tengo la responsabilidad de tomar decisiones y había que actuar. Ahora hay que ver la parte positiva: Cervera está haciendo un trabajo extraordinario. He tenido la oportunidad de cenar con él hace unos días y es una persona muy profesional, muy abierta aunque se le vea muy reservado. Hablamos de todo: del equipo, de los refuerzos que tienen que venir, de cómo le gusta jugar. Estoy muy contento con todo el cuerpo técnico y también con Agustín Lleida, que estuvo conmigo desde muy joven y que siempre quiere mejorar. Los cambios han sido buenos, la gente está contenta con el equipo. Son decisiones difíciles, pero se tienen que tomar".

¿Cuántos fichajes va a hacer el Real Oviedo en enero?

"Máximo vamos a hacer tres incorporaciones. El 'profe' quiere gente rápida y desequilibrante para el extremo y el delantero, además de otro jugador en el centro del campo. Ya estamos trabajando en esas posibilidades".

¿Qué tiene que hacer Cervera para seguir la próxima temporada o incluso liderar un proyecto a largo plazo en el Oviedo?

"Que quiera seguir con nosotros. Estamos muy contentos. Falta mucho y se tiene que seguir alineando todo, falta mucho. Hay que tener esa humildad y no echar las campanas al vuelo. Hay que conseguir una buena estructura e infraestructura deportiva porque también estamos muy contentos de que Cervera le esté dando oportunidades a la gente de la cantera".

Gracias por estar en COPE Asturias.

"Trabajando para nuestra afición, con mucho amor a nuestra profesión. Voy a Eibar, que va a ser un partido duro pero es muy importante para nsootros. En febrero o marzo estaré de regreso para el evento del Salón de la Fama, que se va a desarrollar en Oviedo y es un orgullo. También para ir viendo las incorporaciones que necesitaremos de cara a la próxima temporada".