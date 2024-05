Javi Rozada, en COPE Asturias: "Tantas decisiones en contra del Oviedo no son casualidad"

Tras conseguir la permanencia en Segunda RFEF con el Real Avilés, Javi Rozada respira. El ex entrenador del Real Oviedo asumió las riendas del club blanquiazul para superar la eliminatoria ante el Manchego CiudadReal y cumplió. Ahora, liderará el futuro proyecto en la temporada 2024/25.

Rozada ha atendido la llamada de Deportes COPEAsturias para hablar de su presente, de su pasado y de su Oviedo, que pelea por el playoff nadando en la polémica arbitral.

Has logrado la permanencia con el Avilés. “Ya han pasado unos días y estoy contento. El lunes es un día complicado porque no sabes ni donde estás con tantas emociones. Siento la satisfacción de haber tenido una misión muy grande, porque el descenso hubiera sido una catátrofe, y haberlo conseguido. Los trabajadores del club, los jugadores y los aficionados lo han pasado muy mal”.

¿No asumiste mucho riesgo en la decisión? “Llevaba tiempo fuera y había salido del radar de los directores deportivos. El primer año después de salir del Racing tenía ofertas de Primera RFEF pero quise desconectar en Oviedo. Luego las ofertas fueron bajando. Me salieron cosas en Primera RFEF para salvar equipos y en Segunda RFEF después. Ahora me quise enganchar y en el Avilés llevaba tiempo tratando de entrar. Nunca pensé en el descenso”.

¿Por qué estuviste tanto tiempo sin entrenar? “Quizá tuve que aprovechar el momento después de entrenar al Oviedo y al Racing. No lo aproveché y me dejé llevar, me equivoqué. Mis amigos me decían que saliera de Oviedo y ahora me doy cuenta de que me equivoqué”.

¿Te pasó factura tu carácter? “Seguramente, sí. En Oviedo, cuando salté al fútbol profesional, todos confiaban en mí. Estaba en las agendas de las direcciones deportivas. Me arrepiento mucho de lo que hice en Oviedo. Con lo que nos estábamos jugando no me podían expulsar cuatro partidos”.

¿Es el año del Oviedo? “Al Oviedo lo he visto mucho. Me apasiona la Segunda División porque es la más competitiva de todas. El Oviedo está bien, pero tiene un problema grande. Yo estuve dentro y sé lo que es”.

¿Te refieres a los arbitrajes? “Sí, por supuesto. Y esto viene de atrás con Hierro, Anquela… Me sorprendió que con Ziganda nos pitaran varios penaltis, pero salvo aquel año el problema con el arbitraje viene de atrás”.

¿Qué está pasando entonces? “Este club tuvo problemas en las relaciones con Liga y Federación. Cuando tantas decisiones van en contra no es casualidad. Es que el Oviedo quizá debería de tener 8 o 10 puntos más. No sé si hay que dar un golpe encima de la mesa”.

El Oviedo se ha quejado y no le ha servido de mucho. “No sé lo que hicieron, pero sí veo que el entrenador se está comiendo un marrón enorme. Yo estuve ahí y sé lo que te estás jugando. Tiene mucho mérito Carrión de morderse la lengua por no perjudicar al equipo. Yo estuve ahí y me pasó”

El Oviedo es un club lo suficiente grande como para que a los estamentos del fútbol les interese verlo en Primera, ¿no? “Sí, pero era otra época. No se iba a reuniones de liga y Federación. Ahora es distinto con Pachuca porque veo que el trato es mejor. Hay algo que se me escapa”

Muchos aficionados pensarán que si no te llevas bien con LaLiga y la Federación te pitarán en contra. Es un mensaje doloroso para el fútbol. “Los árbitros tratan de hacerlo lo mejor posible. El árbitro en el campo quiere hacerlo bien, pero cuando están en el VAR es distinto. Al Oviedo le fastidia el partido en Barcelona el VAR, no el árbitro de campo. En el VAR puedes

¿Cómo hubieras reaccionado tú si hubieses estado en el banquillo contra el Espanyol? “Si me coge hace unos años me meten diez partidos, ahora me lo pensaría. Carrión sabe que si la lía puede perjudicar al equipo y a su imagen estando en el radar de equipos de superior categoría. No es fácil”

¿Crees que el Oviedo jugará el playoff? “Habrá que gestionar las emociones. Estas dos jornadas pueden pasar cosas raras. Lo que tengo claro es que si el Oviedo se mete en playoff es favorito para subir. Es un equipo que sin la presión por meterse se puede liberar, lo demostró contra el Espanyol. Hay un entrenador con una buena idea, jugadores con hambre y un director de orquesta que es Santi Cazorla. Va a ser muy duro estas dos últimas jornadas".

