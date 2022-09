Javi Mier: "Las cosas van a ir hacia adelante. Hay equipo para mucho más"

El Real Oviedo no acaba de dar con la tecla en estas primeras jornadas. Una de las soluciones por las que está apostando Bolo en las segundas partes es Javi Mier. El jugador asturiano estuvo a punto de salir en el mercado de verano, pero al final es uno más y está cuajando buenos minutos. Este miércoles analizó la situación del equipo en sala de prensa.

Y comenzó hablando sobre esos días del mercado de verano: "A mí se me comunicó que no iba a contar con muchos minutos durante la pretemporada y me dediqué a entrenar al margen de todo eso. Cuando estaba acabando el mercado, se me comunicó en un final inesperado que me iba a quedar y nada, a entrenar como hacía, a afrontar el trabajo y a darle para adelante".

No está contando en los planes de Bolo desde el inicio, aunque sí como revulsivo, siendo uno de los destacados en los últimos encuentros: "Me estoy viendo bien en el inicio. Depende del míster si juego más o menos. Estoy preparado para lo que decida y a disposición del cuerpo técnico. No veo que sea una semana fundamental. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy entrenando. El míster hará lo que vea mejor para el equipo. A intentar ayudar al equipo desde donde me toque".

Pese a las dudas que rodean el juego del equipo, Javi Mier apuesta por la tranquilidad: "El grupo está tranquilo. Estamos preocupados también, contábamos hacer un inicio mejor del que estamos teniendo. Es pronto todavía y hay equipo de sobra para revertir la situación. Las cosas van a ir hacia adelante, esto acaba de empezar. Transmitir un mensaje de tranquilidad y compromiso".

El centrocampista confía en la delantera para solucionar los problemas de gol: "Tenemos tres delanteros magníficos. Es cuestión de tiempo. Hay que seguir trabajando. Hay equipo para mucho más".

El Requexón ha amanecido hoy con pancartas de apoyo al equipo. Javi Mier también se muestra confiado en empezr a sacar victorias: "Una afición como la del Oviedo que es muy grande, es exigente. En el vestuario estamos tranquilos. Estamos preocupados pero lo justo. Tenemos que trabajar en los entrenamientos para sacar la situación. Hay equipo de sobra para sacar la situación adelante".

El Cartagena es el próximo rival en el Carlos Tartiere, donde de momento el Real Oviedo no está sacando buenos resultados: "Está haciendo una gran temporada de momento, será un rival duro. En el Tartiere nos tenemos que hacer muy fuertes. Quiero que la gente esté con nostoros, que sea una caldera. Juntos vamos a sacar la situación adelante".