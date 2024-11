Javi Calleja, exigente antes del Huesca: "Para lograr el objetivo que queremos no basta con ganar solo en el Tartiere"

Javi Calleja compareció en sala de prensa antes del encuentro de este viernes (20:30 horas) en el Carlos Tartiere frente a la SD Huesca.

Parte médico. "Hay buenas noticias. Fede Viñas entrará en convocatoria. David Costas ya está para poder jugar, también recuperamos a Dani Calvo y a Pomares".

Semana. "Hemos borrado lo más rápido posible el partido contra el Elche. Ellos estuvieron a gran nivel y nosotros no hicimos un buen partido. Les dimos facilidades para que llevaran el partido a su terreno. Forma parte del aprendizaje que tenemos que sacar de cada jornada. No nos ha influido a nivel mental porque sabemos que mañana es un partido importante en casa. La mejor manera de olvidarse es sumar una victoria ante el Huesca".

Problema fuera de casa. "Tenemos que conseguir ser más fiables, ganar más partidos. Solo hemos ganado uno. Ha habido partidos en los que hemos merecido más puntos y en otros el rival nos ha superado. Tenemos que ser nosotros mismos también fuera de casa. Los últimos partidos contra Cádiz, Albacete y Elche nos han penalizado mucho acciones puntuales".

David Costas. "Tenemos en cuenta el historial de lesiones. No jugó contra el Elche por eso. Ahora que termina el trabajo y los entrenamientos con el equipo para mí es uno más. Si tiene que pasar, que pase, pero para mí es uno más. Jugamos con el riesgo de que pueda lesionarse, pero la intención es que esté bien físicamente para que no haya una recaída".

Diferencia en casa y fuera. "No es lo mismo jugar en casa que fuera a nivel emocional. La motivación viene por parte de lo que te rodea que es tu gente, el público. Eso te da un extra. Luego se analiza cada partido, cada resultado. Ha habido partidos fuera de casa donde hemos competido bien y donde podíamos haber sacado más puntos por juego. Luego hay otros partidos donde hemos estado mal y donde los rivales lograron imponerse. El próximo partido fuera de casa es contra el Racing de Ferrol y no queremos que

Jaime Vázquez. "Tengo algún año más que Jaime (risas). El fútbol te ensalzan muy rápido y a las primeras de cambio te cortan la cabeza. Viene haciendo partidos muy buenos y tiene que coger experiencia. La experiencia solo se coge con partidos, confiando en los buenos y malos momentos. Jamás voy a sentenciar a un chico joven que tiene un gran futuro, pero tampoco quiero exponerle porque juega en su contra. Hay que hablar con él, tener paciencia, transmitirle que esto forma parte del fútbol y que para mantenerse en el fútbol hay que ser fuerte mentalmente. El primero que me equivoqué en Elche soy yo. Jaime no tuvo un buen partido, pero estoy seguro de que le hará mejor futbolista".

Como ha afrontado Jaime la semana. "Era consciente de que no hizo un buen partido, con ese sentimiento de culpabilidad. Hay que estar con él, tratar de animarle y explicarle que hay que ser más contundentes en ciertas acciones. Hay que darle normalidad a las situaciones. Me gusta estar encima de los jóvenes cuando empiezan y me gusta ver cómo reaccionan ante las adversidades. Si agachan la cabeza es cuando hay que estar con ellos y animarles".

Huesca. "No me fío de estos partidos. Tienen argumentos para vencer a cualquiera a pesar de su mala racha. Empezaron muy bien de confianza, todo lo que hacían lo hacían con mucha seguridad. Han ido alternando un poco la forma de jugar y va a ser un rival peligroso. Tenemos que tener cuidado con las contras, con las acciones a balón parado... Si un equipo es muy bueno a balón parado y les facilitamos faltas o corners pueden sacar algo de aquí".

Estilo defensivo del rival. "Es un equipo rocoso, que nos va a poner muchas dificultades. Habrá momentos en los que no generemos muchas ocasiones y hay que ir haciéndose con el partido, que ellos se sientan incómodos. A partir de ahí habrá que madurar el partido.

Paulino y Lemos. "Paulino se encuentra mejor, espero que la semana que viene haga algo con el equipo. Hoy no lo ha hecho porque es el día antes del partido. La semana que viene empezará. Lemos también hará trabajo con el grupo la próxima semana".

Picardía en el penalti de Alemao en Elche. "Sé lo que quieres decir y lo comparto. Forma parte del fútbol, pero las cosas hay que exagerarlas. Hay que ser más listos en ciertas jugadas. No es que estemos mintiendo, es que la acción de Alemao es dudosa. Empieza dentro del área y puede ser penalti. Es una jugada rápida y puede que no se den cuenta de que es una jugada decisiva. Nos ha pasado varias veces con acciones puntuales y tenemos que estar más listos, saber competir en ese aspecto y tener picardía. No queremos engañar, tenemos que hacer ver que hay jugadas donde el árbitro se lo tiene que pensar para que caiga a nuestro favor. Nos pasa en todos los partidos porque esas faltitas caen a favor del rival y no del Oviedo".

Los mejores en casa. "La temporada no solo está en el Tartiere. Hay que seguir siendo los mejores en casa, pero fuera hay que ganar. Hay que ver por qué no se está dando y hay que competir fuera de casa con un plus más. Para el objetivo que queremos no basta con ganar solo en nuestra casa".

Luengo apercibido de sanción. "Pienso en cuidarlo, pero en función de lo que haya disponible. Si contamos con Jaime, David Costas, Dani Calvo, Lemos y Lucas tenemos más opciones. Si no es así hay que jugar y formar la línea defensiva como podamos".