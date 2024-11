Javi Calleja en COPE Asturias: "Vine al Oviedo porque creo que somos capaces de mejorar el año pasado y hacer historia"

Es uno de los nombres propios del Real Oviedo esta temporada. El hombre que dirige el barco y que tiene al equipo ya desde las primeras semanas metido en la zona alta de la clasificación. El técnico del conjunto azul, Javi Calleja, repasa en una entrevista en Deportes COPE Asturias cómo están siendo sus primeros meses como entrenador carbayón. Su relación con Cazorla, el objetivo de la temporada, sus palabras sobre la plantilla... En un momento en el que rebosa felicidad: "Estoy muy feliz en lo personal y en lo profesional. Trabajar aquí es una gozada"

Todo comenzó en un verano convulso. La temporada acabó tarde para el Real Oviedo y con decepción tras caer en la final por el ascenso. Parece que fue hace un mundo, pero hace apenas unos pocos meses, el Oviedo se lamía las heridas en un lunes negro en el que ya se veía venir que iba a quedarse con un banquillo vacío. Fue ahí, tras la decisión de Carrión de salir a Las Palmas, cuando empiezan a salir nombres y llega el de Javi Calleja: "Seguía la Segunda División y los playoff. Me había reunido con otros clubes, pero llega el momento en el que el Oviedo se cae del ascenso. Es un club que reúne todo lo que quería como entrenador. Es un proyecto que, sin que me hablasen de él, sabía que había ambición para aspirar a lo que yo busco que es estar en un club grande y quedarme muchos años". Y los primeros contactos: "Era el último banquillo que quedaba. Cuando Carrión decide irse a Las Palmas mantengo una reunión con Agustín Lleida y Martín Peláez. Hay muy buena sintonía en esa reunión y corrobora lo que yo pensaba. Se daba todo para firmar. Luego hablo con Santi Cazorla. Era una pieza clave que estuviera en el proyecto. Nos escribimos, nos llamamos y me pone al día de lo que es el club. Luego hablo con Agustín, con Martín y con Jesús Martínez. No pudo haber mejor feeling. Con Jesús Martínez tuve una sintonía enorme y no me pudo transmitir mejor lo que es el Oviedo y las esperanzas que tienen en este proyecto. Las palabras de Cazorla fueron decisivas para tomar la decisión".

INICIOS EN EL OVIEDO

Y a partir de ahí, desde que las piezas se juntan, tocaba también hacerlas encajar. Las primeras jornadas no fueron fáciles. Pese a los buenos resultados de las dos primeras salidas, el juego no acababa de llegar: "Las dos 'T': tiempo y trabajo. Faltaba rodaje, que nos vayamos conociendo, que jugadores fundamentales como Colombatto, Seoane y Cazorla se pusieran a tono porque eran claves en mi estilo de juego. Hay que tener paciencia en todo y confiar en lo que uno ha firmado y por qué se ha firmado. Si con el tiempo no se dan los resultados hay que buscar cambios". Había un ambiente de cierta crítica en torno al equipo pese a que los resultados no eran del todo malos: "La falta de paciencia es un problema del fútbol y de los que mandan. Es importante creer realmente en un proyecto y no perder la confianza por cuatro partidos".

Y en plenas dudas por el juego, aunque no tanto por los resultados, llegó el tropiezo en el derbi ante el Sporting, que todavía le duele a Javi Calleja: "Me dolió, fue un golpe duro. Tenía muchas expectativas en el derbi y contra el Racing. Eran dos partidos marcados y no salieron bien. Fueron los dos partidos que más nos han influido para lo que ha venido después". Y a partir de ahí, la resurrección del equipo: "Sí, hubo una conjura. Nos reunimos con los jugadores y el cuerpo técnico para tomar decisiones y marcar la línea que queríamos. Analizamos todos los partidos, pero contra Racing y Sporting supimos ver cosas que teníamos que cambiar. En el derbi no supimos reaccionar a los goles en contra. Para ser un equipo grande y tener una mentalidad inquebrantable tienes que venirte arriba".

la 'resurrección' de calleja

A partir de ahí, el equipo fue cambiando y poco a poco se fue viendo una mejor versión: "Estoy muy orgulloso del cambio del equipo. Siempre he creído que el equipo está preparado para luchar por ascender. Nuestro objetivo es que la afición se sienta representada y el Grupo Pachuca esté contento, pero los objetivos no se consiguen ahora. El equipo está bien, pero siempre queremos más. Aspiramos a lo máximo". Y en esa carrera está pillar a un Racing que está disparado: "Intentamos mirar hacia el Racing, queremos recortarles puntos. Quiero lo máximo y no somos los primeros. Creo que tenemos plantilla para aspirar a lo máximo".

En todo este transcurso, hay una frase o una reflexión que marcó el día a día. La contundencia con la que Calleja aseguró que tenía la mejor plantilla de la categoría: "Volvería a decir lo mismo. Me han dicho de todo, incluso el club (risas). Podría matizarla, pero es que creo en los míos: jugadores, trabajadores del club, presidente... la fuerza está en la unión de todos, de que vayamos en la misma dirección. Creo que somos los mejores y quiero demostrar que somos los mejores. No sé hasta donde llegaremos, pero esa mentalidad hay que mantenerla para aspirar a lo máximo". Lo que no despeja Calleja es si firma o no el Play Off: "No firmo nada. Pelearemos hasta el final y si ascendemos directos... celebraremos directamente (risas)". El sueño, eso sí, lo tiene claro: "El sueño es ascender a Primera División".

la herencia de carrión

El listón del equipo estaba alto tras la temporada pasada y con el aura que había generado Luis Carrión pese a lo abrupto de su salida. Sobre todo por el estilo que llevó el Real Oviedo por la categoría. Calleja no ha querido fijarse en el pasado: "Ni me plantee esa herencia. Creo en mí, no me comparo con nadie. Venían de un buen año, pero si vine al Oviedo es porque creo que somos capaces de hacer historia, mejorar el año pasado y hacer olvidar todo lo anterior". Afirma que desde el primer momento ha notado el apoyo del club: "Siento cariño, apoyo. Creen en mí. Hay gente que me dice que no era de Javi Calleja, pero ahora han cambiado de opinión. En general me siento querido, aunque habrá opiniones para todos los gustos".

Dentro de esa adaptación que el técnico ya va cumpliendo está la manera que tiene el oviedismo de vivir el fútbol y el Real Oviedo. Algo que ha llamado la atención de Calleja: "Lo que he vivido aquí no lo había vivido nunca. Cada rincón por el que vayas sientes que el Real Oviedo forma parte de la vida de las personas. En otros sitios llenan los campos, se siente mucho... pero aquí es algo personal. El Oviedo forma parte del día a día de cada persona, de cada familia. Ver a los niños pequeños, los padres, los abuelos hablando del Oviedo. Por eso está esa exigencia, por eso es un club que vas por la calle y percibes lo que significa y te lo hacen sentir".

la cantera

Después de perder a varios jugadores emblema de El Requexón en el último verano, el debate de la cantera se ha vuelto a abrir, con nombres además como el de Jaime Vázquez sobre la mesa. Calleja, que ha estado en una cantera importante como la del Villarreal, defiende ese trabajo formativo: "Los clubes tienen que invertir en la cantera para que salgan jugadores. Soy un firme defensor de la cantera. Tener jugadores de la cantera en el primer equipo es compatible con poder subir, pero tienes que saber lo que tienes en la cantera. Tienes que saber cuál es el momento de ponerlos a jugar, pero no puedes quemarlos. Hay también momentos en los que no salen tantos jugadores de abajo o que tienes una plantilla muy potente y esos jugadores no tienen hueco y deben salir cedidos"