La historia de Homenchenko: "Estuve en depresión, pero mi psicóloga me ayudó"

El Real Oviedo prepara el partido ante el Alcorcón de este sábado (16:15 horas) en Santo Domingo con un nombre propio como protagonista en la previa: Santiago Homenchenko.

Ante la baja de Oier Luengo, que se perderá el partido por sanción tras su expulsión frente al Racing de Santander, el jugador uruguayo podría ser titular en el eje de la zaga junto a Dani Calvo. Sería la primera titularidad del internacional sub-23 con Uruguay tras su llegada a Oviedo en el mercado de invierno.

Rueda de prensa de Homenchenko

Antes de la sesión de trabajo del Real Oviedo este jueves en El Requexón, Homenchenko compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del CarlosTartiere.

Adaptación a Oviedo. "Estoy muy contento, muy a gusto. Tanto yo como mi pareja. Es como Uruguay, pero con más vivacidad para nosotros. Conociendo".

Nivel de la liga española. "Venía a la quinta mejor liga del mundo. De mis compañeros no me esperaba tanto, pero lo poco que he compartido me llevo grandes cosas. Grandes profesionales y grandes personas".

Colombatto como anfitrión. "Aunque no te conozcas, cuando hay dos personas del mismo continente te juntas casi instintivamente. 'Colo' me escribió ya antes de llegar y me acerqué a él. Estoy muy pegado a él cuando calentamos, en la cancha... Es un 'boludo', pero nos llevamos bien".

Pocos minutos hasta el momento. "Me gustaría tener más minutos, pero no puedo pedir más. Llegué hace poco y el equipo venía haciéndolo bien. Tengo la esperanza de jugar, pero no hay necesidaad de poner malas caras. Estamos en una parte del campeonato donde tenemos que remar para el mismo lado".

¿Titular en Alcorcón? "Ojalá que me toque jugar. Estoy preparado. Hasta hoy no sé si voy a jugar, pero si lo supiera no te lo podría decir porque estaría dando pistas al rival".

¿Piensas en seguir en Oviedo? "No me quiero mover de aquí, es muy complicado llegar a Europa. En el presente quiero jugar y en el futuro quedarme aquí".

Nivel del Oviedo. "Desde la tele se ve más fácil, pero hay más nivel del que yo esperaba. Me esperaba algo menos de nivel del que veo".

Nivel del equipo en este tramo de liga. "El equipo está bien. Hay que tener mentalidad ganadora y es lo que se está viendo. El entrenador tiene un carácter que contagia al grupo. A estas alturas de liga ya todos se juegan mucho, los cierres de campeonato son difíciles".

Jugar junto a Luismi. "Es una opción, sí. Puede ser con Luismi o con cualquier persona. No le veo complicación a las cosas, siempre es un sí para mí, lo que diga el entrenador hay que hacerlo".

Alcorcón. "Todos estos partidos que quedan serán difíciles porque todos se juegan algo. En los cierres de campeonato, si no estás mentalizado, te pegan un 'cachetazo'.

Jugar como central. "Me veo muy bien. Con Bielsa aprendí un montón de cosas. En el fútbol uruguayo aprendí muchas cosas, es un fútbol más duro, con más roce. Le puedo dar buena seguridad al equipo atrás. Soy zurdo y puedo darle buena salida al equipo desde ahí. Los jugadores de fútbol sabemos que tenemos que estar preparados siempre, no lo vemos raro porque es algo normal salir en cualquier momento".

Historia personal. "Tengo una historia particular. Lo que me pasó no conseguía usarlo de forma positiva, lo utilizaba de forma negativa. En Uruguay estaba mal, en depresión, pero gracias a mi psicóloga he mejorado. Mi historia es un plus".

¿Es necesario trabajar más la cabeza? "Creo que sí. Yo decía que estaba bien, pero no lo estaba. Es muy importante para el jugador tener la cabeza amueblada. Es importante saber cómo ayudar al compañero desde fuera, dar la mano a un compañero cuando lo necesita, que es algo difícil con tantos egos que hay en un vestuario".