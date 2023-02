Heri Frade en #DCA: "Este Oviedo da para lo que da, que es conseguir la permanencia"

Heri Frade, presentador de Tiempo de Juego, ha analizado en Deportes COPE Asturias el momento del Real Oviedo tras la derrota en Cartagena.

Estamos en el peor momento de la 'era Cervera': tres derrotas en cuatro partidos.

"Sí, aunque tampoco estuvimos mucho mejor otras veces. Nos ilusionamos con el cambio, habíamos cerrado la portería y encontrado el código binario que funcionaba bien, pero ahora están viniendo mal dadas. Estamos en un ritmo ahora más natural para el Oviedo en Segunda, pero antes hubo que reparar el inicio".

Cervera denunció la actitud de sus futbolistas.

"Si lo dice Cervera, y he visto que también lo ha dicho Dani Calvo... El viernes vi al Oviedo muy sometido de arranque, aunque lo achaqué a la fuerza local del principio. El primer gol se pudo ir a Murcia pero entró, no sé si Braat pudo hacer más. Luego, una jugada a balón parado mal defendida que creo es lo que enfada a Cervera. Lo del Oviedo en Cartagena son borrones que un equipo echa de vez en cuando. Este equipo es 'un chino en China', uno más de la categoría. Necesitan hacer muchas cosas muy bien para dejar la portería a cero, porque es evidente que si le marcan no gana, y además marcar. Si fallan uno de los dos capítulos, que el Oviedo sume es una quimera".

¿Te preocupa el descenso?

"Preocupado es un 'poco mucho'. Lo que tienen que estar los 'artistas' es ocupado en llegar a los 50 puntos. Este Oviedo da para lo que da, que es conseguir la permanencia sin apuros. El club, cuerpo técnico y plantilla deben asumir que el objetivo es sacar los 50 puntos y preparar la próxima temporada.

Borja Sánchez y Camarasa. ¿Buenas noticias para Cervera?

"Creo que está viendo lo que le pueden dar. La entrada de estos jugadores tiene que ser paulatina, aunque creo que se pueden sacar cosas positivas de su aportación. La temporada estaba diseñada de una manera, pero al Oviedo le han salido muchas cosas mal en el capítulo de lesiones. No tiene por qué ser un atenuante, pero el equipo nunca ha podido contar con todas sus estrellas. Su mejor defensa apenas ha estado, tampoco su mejor atacante. Esas cosas que pasan forman parte de este deporte y la fuerza grupal te hace superar esos obstáculos. A ver si la próxima temporada empieza mejor y la suerte, que es la excusa de los malos estudiantes, está del lado del Oviedo".