Heri Frade en #DCA: "Después del Clásico, el derbi madrileño y el sevillano va el derbi asturiano"

Arranca la semana de derbi. La cara del Real Oviedo ha cambiado desde la llegada de Álvaro Cervera, y pese al tropiezo en Ipurúa, las sensaciones están siendo positivas. Heri Frade, en Deportes COPE Asturias, no asigna favoritismos para el partido de máxima rivalidad y se muestra prudente pese a los buenos resultados azules en las últimas temporadas.

Pese al resultado de este domingo, la mejoría ha sido notable: "El Oviedo llega mejor de lo que estaba hace mes y medio. Desde que se volvió al fútbol profesional, el marcador esta tan desniveladlo que siempre pienso que le toca al Sporting. No sé si es un escudo mental”.

Son partidos de máxima igualdad en los que es difícil asignar un favorito: “Favorito en los derbis… el que juega en casa quizá o el que tiene más veteranía. El Sporting con los kilómetros que van cogiendo los chavales más algunos fichajes que le han dado veteranía, creo que ha ganado cosas. Pero luego uno no sabe cómo va a afrontar el derbi hasta que lo tiene que jugar. Es un partido muy especial. Un futbolista hasta que no lo vive no siente lo que hay”.

La presencia de canteranos en la primera plantilla del Real Oviedo ha ido creciendo en las últimas temporadas, algo importante de cara a este tipo de partidos: “Este tipo de partidos siempre creo que lo han de jugar bien y contagiar los que son de la tierra. Y el Oviedo ha ganado mucho ahí en los últimos años. La gente de casa tiene que decirle a los que no lo sepan lo que significa ganar el derbi. Creo que todo cambió a parte de por el paso de los infiernos cuando el Oviedo gana en El Molinón con Ziganda y cimienta la permanencia”.



En el rival, en el Sporting, Heri Frade destaca la fuerza del bloque: “Me parece un equipo muy equipo. Creo que es un equipo con fases de muchísimo ritmo. Djuka está más desaparecido, pero si puede aparecer un jugador es en estos partidos”



En cuanto al ambiente, parece en principio que viene más tranquilo que en anteriores derbis: “Igual no lo percibo tal crispado como años anteriores. No sé si porque ha sentado bien ese intento de paz de Delegación. Supongo que la tensión irá creciendo y que se convertirá en un partido que saca lo peor de nosotros. En este tiempo de crispación, veo a la gente futbolera con la vena hinchada y a ver si el derbi sienta como bálsamo”. Un derbi, el asturiano, que sigue teniendo tirón nacional: “Después del clásico, el derbi madrileño y el derbi sevillano no sé yo si hay otro derbi como este”.