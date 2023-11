Heri Frade, en COPE Asturias: "El Oviedo ha mantenido en el tiempo una mejora de juego y resultados"

El Real Oviedo afronta una semana corta que rematará en el Carlos Tartiere este próximo viernes (20:30 horas) frente al gran favorito al ascenso: el RCD Espanyol. Los azules llegan tras la derrota en Anduva con el objetivo de reforzar su buen momento en casa, con cuatro victorias un empate en los últimos cinco partidos en su feudo.

La opinión de Heri Frade en Deportes COPE Asturias

Derrota ante el Mirandés. "Ya venía torcido desde por la mañana porque perdió el Lenense por la mañana y el Oviedo después. Tenía mérito el empate porque era sumar jugando mal. Se perdió un punto muy valioso. Tenía que suceder algún día, aunque no muchas más veces si el objetivo es el playoff".

Oviedo, ¿afición de extremos? "Las mejoras y las 'empeoras' en el tiempo. El equipo ha mejorado porque ha alargado en el tiempo una mejora de juego y de resultados"

Espanyol. "Va a ser un partido muy abierto. La cuestión es reducir la capacidad de pegada del Espanyol. No necesitan jugar especialmente bien para ganarte 0-2 o 0-3. Tienen a Braitwhaite y a más jugadores muy buenos. La mejor manera de reducir al Espanyol en tu área es, pensando en el estilo de Carrión, tener el balón, hacer buenas vigilancias y que tus jugadas acaben en algo".

Los jugadores del Oviedo aplauden ante el Fondo del Tartiere.Real Oviedo





Problemas en los extremos. "No está siendo un año fácil en nada, pero algo se inventará Carrión. Incluso habrá opciones de jugar sin ellos. La opción de Bretones por delante no me disgusta. Es un lateral tan atacante que a veces parece un extremo".

Bastón se reivindica con goles. "Esto va por rachas. Y el Oviedo no genera demasiado en el área como para que luzca Borja Bastón. Podía pasar".

Lesiones. "Le pasa a todos los equipos en todas las categorías. Todos los equipos pasan por esas fases de muchas lesiones. Aquí en Segunda no creo que sea por un problema de calendario demasiado exigente, no hay selecciones, pero pasa. Tú comparas el Oviedo de Antic con lo que se juega ahora y no tiene comparación a nivel de ritmo. Antes los equipos esperaban en campo propio y después se circulaba el balón. Era el balón el que corría y ahora el fútbol tiene mucho de atletismo. Menos mal que se ha implantado esto de los cinco cambios, que desahoga la salud de los futbolistas. Si te fijas, casi siempre dos cambios son los extremos porque tienen tanto desgaste durante el partido, atacando y defendiendo, que tienen que salir sustituidos. Hay movimientos en 'fibras débiles' que son lesiones seguras. Taconazos, regates. Cada deporte tiene sus movimientos susceptibles de lesión y en el fútbol hay varios factores importantes".

