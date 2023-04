Héctor Galán en #DCA: "Necesitamos ganar dos partidos más para salvarnos"

Héctor Galán, director general del Oviedo Baloncesto, ha pasado revista a la delicada situación del club ovetense, que lucha por la permanencia en LEB Oro. Faltan seis jornadas para el final y tienen un partido de margen con el descenso.

Temporada muy difícil, Héctor.

“Está siendo un año muy complicado, con situaciones difíciles. Veníamos de temporadas con otros objetivos y ahora realmente estamos en una situación complicada. Llevamos toda la temporada coqueteando con el descenso y quedan seis partidos que van a ser muy complicados”.

¿Cómo lo llevas a nivel personal? ¿Cuanto desgasta una temporada así?

“Tienes que intentar pensar que el deporte es así y que no depende solo de ti. Todos intentamos hacer el trabajo lo mejor posible y luego llega el partido. Y ahí depende de que los protagonistas sean capaces de hacerlo. El sábado pasado al descanso estábamos muertos y al final no me dio tiempo ni de disfrutarlo”.

¿Qué os ha llevado hasta aquí?

“Cuando tienes una mala temporada no es una única razón. Es absurdo pensar que nos equivocamos con el entrenador o con algún jugador. Son una serie de condicionantes. Hicimos una plantilla y un cuerpo técnico prácticamente nuevos y todo eso afecta a la hora de empezar a trabajar. Fichamos tarde y diría que mal y eso generó una mala pretemporada y te plantas con un 0-7. El primer partido perdimos de 46. Nunca me había pasado”.

¿Cuantos partidos tenéis que ganar para salvaros?

“Yo diría que hay que ganar mínimo dos partidos. Depende de más resultados, pero con diez estarías muy cerca de la permanencia. De los seis que quedan hay dos en casa y cuatro fuera. Los dos de cada son Andorra y Castellón”.

¿Dónde está el Alimerka Oviedo a nivel presupuestario en relación al resto de equipos de la LEB Oro?

“Cada vez estamos un poco más abajo a nivel presupuestario. Estuvimos por encima de la posición real presupuestaria en los últimos años. Este año ha sido muy claro. No hemos podido hacer ni una de las cinco renovaciones que intentamos. Se han ido a Leb Oro y no a grandes proyectos. Si queremos seguir en Leb Oro tenemos que aumentar el presupuesto”.