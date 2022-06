Héctor Galán en COPE: "No veo la viabilidad del club si no competimos en LEB Oro"

El Oviedo Baloncesto afronta una situación crítica. Necesitan 175.000 euros antes del 1 de julio para salir a competir la próxima temporada 22/23 en LEB Oro tras la retirada de Unicaja, su patrocinador principal.

Hemos hablado en Deportes COPE Asturias con Héctor Galán, director general de la entidad, de la situación que viven y de los problemas que están atravesando. "Son cantidades importantes y cerrar acuerdos de un día para otro. Estamos teniendo reuniones y explicando nuestro proyecto, pero no podemos exigir que nos contesten rápido. Dejamos la semilla en muchos sitios y a ver si podemos ir recogiendo cosas", explica Galán.

El club se encuentra en una cuenta atrás muy delicada. "Estamos tachando días. Si consiguiéramos dar el paso de salir en LEB Oro, tendríamos que luego concretar un presupuesto. Ojalá en julio estemos hablando de eso y centrándonos en lo deportivo", dice.

El Oviedo Baloncesto está muy decepcionado con el papel del Principado de Asturias y su nulo apoyo al club hasta el momento. "Nos gusta diferenciar entre instituciones. El Ayuntamiento de Oviedo ha estado con nosotros desde el primer día de manera constante. Otra cosa es la Dirección General de Deportes del Principado, que nos ayuda poco y mal. No están a la altura. Y no lo digo para crear polémica; lo pienso yo y el 99% de los clubes asturianos. Debe cambiar la política con respecto al deporte profesional".

Por último, Héctor Galán se mostró tajante a la hora de evaluar la viabilidad del club si no logra salir a competir en LEB Oro la próxima temporada. "Si soy sincero, no veo viabilidad. Si no sales en LEB Oro, podrías salir en LEB Plata con una permuta con algún club que quiera ascender rápido. Alguno ya nos ha llamado. Eso supondría menguar un presupuesto y unos ingresos. Si no sales en LEB Plata, el club se convertiría en un club de cantera. Podríamos seguir trabajando, pero con una perspectiva muy diferente", explica.