Gragera explica que juega con guantes por una secuela del covid

El centrocampista del Sporting José Gragera ha explicado este jueves el motivo de por qué juega con guantes durante los últimos partidos, en días en los que las condiciones climáticas no son especialmente malas.

Gragera ha confirmado que el covid le ha dejado secuelas. "Por desgracia, el covid me dejó efectos secundarios, como el síndrome de Raynaud. Me provoca que no me riega la sangre a las manos, me genera un cosquilleo incómodo, se me ponen moradas, llegan a estar amarillas a veces, y tengo que llevar guantes. Me lo han recomendado los médicos", ha contado por iniciativa propia.

"Las manos necesitan estar a una temperatura más acorde a la corporal. Solo quería matizar este tema. Sé que se habían generado comentarios al verme siempre con guantes y quería explicarlo aprovechando esta rueda de prensa", ha añadido Gragera.