Gilles Teguía, el padre que no sabía cómo jugaba Cedric

Gilles Teguía no sabía que su hijo Cedric empezaba a destacar con el balón. Gilles trabajaba en Madrid, lejos de su mujer y sus hijos, que aún vivían en Camerún. Tras años de esfuerzos laborales en Barcelona y en la capital de España, la familia se pudo reunir al fin en Madrid después de solicitar la reunificación familiar. Más tarde, tras una pachanga entre amigos, Gilles recibió una llamada. Los otros niños y sus padres habían intuido una gran calidad en el recién llegado. Avisaron: "Tu hijo juega muy bien".

“Yo estaba trabajando. Él se fue con unos amigos míos y sus hijos. Lo vieron jugar. Y me dijeron que tenía que tocar las puertas de algún equipo. Yo no tenía ni idea. Me decían que jugaba muy bien. Pero yo no lo sabía, porque habíamos estado separados. Yo solo quería que ellos vinieran a España para estar todos juntos y que él pudiera estudiar”, cuenta el padre de Cedric, el chico de 18 años que ve en el Carlos Tartiere un campo donde explotar su velocidad y potencia, habituales ya en el Atlético juvenil, el filial y las categorías inferiores de España.

A los pocos días de aquella pachanga en Madrid, comenzó su período de pruebas en el Atlético. Solo duró dos días. Los técnicos, impresionados, le ficharon para la academia. “El día de la prueba yo estaba trabajando. Se fue con mi mujer. Y al salir del trabajo me dijeron que le habían cogido; me alegré mucho por él. Por entonces, pensaba en mudarnos a Ginebra por la crisis en España. Pero cuando le cogió el Atlético, cambiamos los planes y nos quedamos aquí”, rememora el padre en Deportes COPE Asturias. Fue poco después cuando al fin vio jugar al pequeño Cedric: “Le vi entrenar y me sorprendió bastante. Y hasta ahora”.

"Hasta ahora" es Oviedo, su nueva casa, el lugar idóneo, piensan los Teguía, para encaminarse hacia el reto del Metropolitano. Simeone ya le ha visto de cerca. “Estamos muy ilusionados con su debut en Segunda, es un salto muy bueno, una gran oportunidad para él. En la familia estamos encantados”. Gilles destaca la confianza que desprende Cedric, como se pudo ver en su presentación en el Tartiere: “Siempre ha creído en sí mismo. Si hace una cosa y no le sale bien, dice: 'mañana lo tengo que superar'. Siempre ha sido así”.

En su progresión en el Atlético, Cedric tuvo siempre cerca a su padre, un amante del deporte. “Hice rugby, boxeo... Mi sueño era ser lanzador de disco. Pero tenía que trabajar, pagar el alquiler... No pude dedicarme a ello, así que a los niños he querido apoyarles siempre a hacer lo que les gusta”. Gilles, además, presume de que su hijo esté hacienco carrera en el Atleti. “Cuando llegué a Madrid, vi que todo el mundo era del Real. Parecía que solo había un equipo. Yo dije que eso no podía ser, quería ser del Atlético y punto”, dice presumiendo de la camiseta rojiblanca.

“Nos gusta Oviedo. Está genial, todo tranquilo; no tiene que ver con Madrid. Oviedo está muy ordenado y todo está limpio”, destaca Gilles Teguía, que desea ver un partido en el Carlos Tartiere: “Estaría genial ver a Cedric en el campo. Lo que hemos peleado... Lo que hemos soñado siempre, y estamos llegando. A los aficionados del Real Oviedo les pido que le den confianza, un pelín de paciencia, y Cedric va a alegrarles los días”.