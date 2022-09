Fran Villalba: "Vi que si continuaba en Gijón no iba a poder seguir creciendo en mi carrera"

Fran Villalba ha hablado en una entrevista a Deportes COPE Málaga, la primera que concede el futbolista valenciano cedido por el Sporting desde su llegada a La Rosaleda. Villalba reconoció las ofertas que tenía de Eibar o Levante pero que escogió el Málaga por el proyecto que le presentó Manolo Gaspar.

Recordó su partido en El Molinón ante el Málaga. "Lo recuerdo. Los 20 o 22 partidos que hice en Gijón en la primera vuelta fueron muy buenos. En la segunda parte no íbamos ni para adelante ni para atrás y nos estancamos. No he hecho pretemporada casi por una molestia en el pie, pero tengo que volver a ser ese Villalba de la primera vuelta en Gijón".

Está cedido en Málaga con opción de compra en caso de ascenso. "Vine aquí por eso. Creo y sigo creyendo que el proyecto es para intentar subir a Primera. Las cosas no están saliendo bien pero creo que lo vamos a revertir". Preguntado por su salida del Sporting, Villalba explicó su versión. "Veía que mi continuidad en Gijón no iba a ser para crecer en mi carrera. Le dije al míster que iba a estar comprometido al 100% pero que quería salir. Luego tuve una molestia en el pie y a partir de ahí se habla de más, el fútbol es así. La gente habla, pero tenemos que estar al margen de eso. Abelardo lo entendió y me dijo que si llegaba una oferta no iba a poner problemas".