"El proyecto de 'El Molinón 2030' será un camino largo y no va a ser sencillo"

La alcaldesa de Gijón, Ana González, y el presidente ejecutivo del Real Sporting, David Guerra, han respondido a los preguntas de los medios de comunicación después de la reunión que ha tenido lugar entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón y el Grupo Orlegi en relación al proyecto del nuevo estadio de El Molinón y el Mundial 2030. "Tengo buenas sensaciones, pero quedan muchos hitos por conseguir", ha dicho la alcaldesa al inicio de la comparecencia.

Por su parte, David Guerra cree que el proyecto "va a dinamizar no solo a Gijon sino a toda Asturias. Queremos soñar a lo grande pero con los pies en el suelo. Será un camino largo, no va a ser sencillo. Queremos generar un impacto que cambie el impacto social y deportivo de Asturias".

Sobre la financiación, Guerra aseguró que "no hay un presupuesto cerrado, está en evaluación pese a todo lo que se ha publicado. Hay que escuchar a todos los actores implicados y poner encima de la mesa algo sostenible y viable desde el punto de vista económico". Cree que el presupuesto definitivo llegará "en el primer cuarto o el segundo cuarto de 2023".

El proyecto es hacer un nuevo Molinón en el lugar del actual. "Queremos respetar las tradiciones y el estilo de El Molinón. Ha sido un estadio pionero y que está muy conectado con la sociedad de Gijón. Orlegi quiere continuar con esa tradición". El presidente ejecutivo ha asegurado que el nuevo Molinón sería "sostenible" y un lugar para disfrutar de eventos culturales. Lo que sí ha asegurado es que el Sporting seguiría jugando en El Molinón mientras duren las obras.

En torno a las vías de financiación, David Guerra ha dicho que "el Ayuntamiento tiene sus limitaciones y hay muchas maneras de aportar. Me queda claro que la financiación preocupa a todo el mundo. Lo que sí tenemos claro es que todo el mundo se debe de involucrar".

Desde el punto de vista urbanístico, Guerra dice que el proyecto "va para largo plazo. Hay que hablar mucho y construir conjuntamente, pero no vamos a proponer algo que no sea viable. Estamos obligados a pensar a lo grande y seguro que sumando todos los esfuerzos lo vamos a conseguir". Ana González, sobre este asunto, ha querido guardar cautela: "no es cuestión de hablar al calor de una presentación. Hemos quedado los grupos en reunirnos la semana que viene para ir profundizando sobre todo esto. David nos ha dicho que están preparando una presentación para otras instituciones y para los medios. Hay que aclarar que el trabajo está 'avanzado' para llevar solo 30 días trabajando".

Donde no hay dudas es sobre la titularidad de El Molinón. "En esto no hay discusión y quiero dejar claro que Orlegi nunca nos han propuesto lo contrario. Lo saben desde el primer día y esto no genera ningún problema entre los grupos municipales", ha recalcado Ana González. "El Molinón seguirá siendo El Molinón y será municipal", añadió David Guerra.

La candidatura está formada por tres aristas: el Principado, el Ayuntamiento y el club. Sobre un posible 'naming' del estadio, David Guerra no cerró esa posibilidad pero tampoco la confirmó de cara al futuro.

Tampoco quiso entrar David Guerra en lo que sucedería con la inversión de Orlegi en el Sporting si el proyecto de El Molinón no sale adelante. "Estamos hablando del 2030. Dijimos que queríamos un club auto-sostenible y estamos cumpliendo. No tenemos miedo al futuro. No sabemos cuándo llegarán los resultados pero sabemos que llegarán si seguimos esta línea".

Los plazos que están por venir: "en noviembre la Federación nos dará una respuesta a la candidatura. A principios de 2023, sabiendo como la FIFA responda también a la RFEF, sabremos donde estamos". Y tendió una mano a Oviedo: "queremos construir con todos. No nos consta que Oviedo se haya negado a nada".